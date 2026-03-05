¡No mires, Chelsea! Ousmane Dembélé «regresa al PSG» justo a tiempo para el partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra los Blues tras una larga lesión

Según Le Parisien, el internacional francés ya está listo para volver a los terrenos de juego. El PSG se enfrentará al Mónaco por tercera vez en un mes este viernes por la noche en el Parque de los Príncipes. Dembélé ha estado entrenando a pleno rendimiento con el grupo y se espera que participe en el encuentro de la Ligue 1, ya que busca recuperar su forma física.

El momento no podría ser mejor para Luis Enrique, ya que el PSG busca consolidar su ventaja de cuatro puntos sobre el segundo clasificado, el Lens, en lo más alto de la Ligue 1. Dembélé, que ha sido una figura clave con 11 goles en todas las competiciones esta temporada, ahora está en condiciones de volver contra el séptimo clasificado, el Mónaco, este viernes y jugar contra el Chelsea la próxima semana.