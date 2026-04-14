Aunque Robben evita llamarlo su sucesor, reconoce que Olise rinde a un nivel de élite que beneficia al equipo. Desde su llegada con un contrato de cinco años, el francés ha ganado la Bundesliga y la Supercopa de Alemania, y ha participado en casi 90 goles en 97 partidos.

Sobre las similitudes en su juego, Robben añadió: «Tenemos algunas cosas en común, pero él es diferente a mí. Está haciendo un trabajo fantástico y me alegra verlo disfrutar».