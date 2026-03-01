«No hay debate»: Rodrygo envía un contundente mensaje sobre Neymar al seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, antes del Mundial de 2026

El ciclo de 2026 representa probablemente la última oportunidad para Neymar de alcanzar la gloria en la Copa del Mundo, pero su trayectoria ha estado plagada de contratiempos físicos. Actualmente con 34 años, el delantero ha estado luchando por recuperarse de una importante operación de rodilla, un proceso que le ha obligado a perderse muchos minutos de juego. Los comentarios de Rodrygo sirven para recordar al cuerpo técnico que el vestuario sigue viendo a Neymar como el líder y el corazón creativo de la selección nacional.

Cuando se le preguntó a Rodrygo sobre la necesidad de Neymar para el próximo torneo en Norteamérica, no se contuvo en su valoración. «Es lógico. Para mí, en mi opinión, ni siquiera hay discusión. Pero sabemos, por supuesto, que necesita estar bien, tiene que prepararse, está volviendo de una operación de rodilla. No será lo mismo ganar sin él, así que lo necesitamos», declaró el extremo de 25 años.