«No hay debate»: Rodrygo envía un contundente mensaje sobre Neymar al seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, antes del Mundial de 2026
Rodrygo cree en un posible sexto título mundial para Brasil.Durante su aparición en el programa Um Dia Com... de CazeTV, Rodrygo defendió con pasión a su ídolo y destacó el peso simbólico y emocional de la antigua superestrella del Barcelona. El joven delantero, que se ha convertido en un pilar esencial tanto para su club como para su selección, cree que un posible sexto título mundial para Brasil se sentiría incompleto sin la presencia del legendario número 10. A pesar de los cambios tácticos modernos, la estrella del Real Madrid insiste en que la jerarquía del equipo debe seguir construyéndose en torno a la brillantez de su máximo goleador de todos los tiempos.
La victoria no tendría el mismo encanto sin Neymar.
El ciclo de 2026 representa probablemente la última oportunidad para Neymar de alcanzar la gloria en la Copa del Mundo, pero su trayectoria ha estado plagada de contratiempos físicos. Actualmente con 34 años, el delantero ha estado luchando por recuperarse de una importante operación de rodilla, un proceso que le ha obligado a perderse muchos minutos de juego. Los comentarios de Rodrygo sirven para recordar al cuerpo técnico que el vestuario sigue viendo a Neymar como el líder y el corazón creativo de la selección nacional.
Cuando se le preguntó a Rodrygo sobre la necesidad de Neymar para el próximo torneo en Norteamérica, no se contuvo en su valoración. «Es lógico. Para mí, en mi opinión, ni siquiera hay discusión. Pero sabemos, por supuesto, que necesita estar bien, tiene que prepararse, está volviendo de una operación de rodilla. No será lo mismo ganar sin él, así que lo necesitamos», declaró el extremo de 25 años.
El estado físico sigue siendo el principal obstáculo.
Aunque el sentimiento es fuerte, la realidad del estado físico de Neymar sigue siendo un obstáculo que Carlo Ancelotti debe sortear. La superestrella ha mostrado recientemente destellos de su mejor versión, marcando dos goles en la victoria por 2-1 sobre el Vasco, una actuación que provocó alivio y emoción entre los aficionados brasileños. Sin embargo, mantener ese nivel de intensidad en el entorno de alta presión de la Copa del Mundo es un reto completamente diferente, y Ancelotti será el encargado de tomar la decisión final sobre la inclusión del veterano.
La relación entre Rodrygo y Ancelotti podría ser un factor decisivo en estas negociaciones. Tras haber trabajado juntos en el Santiago Bernabéu, ambos comparten un vínculo único de confianza y comprensión táctica. El apoyo público de Rodrygo a Neymar es más que el simple respaldo de un compañero de equipo; es un empujón estratégico a su entrenador para garantizar que el mayor talento individual de Brasil tenga todas las oportunidades de liderar la delantera en 2026.
Vínculo generacional entre el pasado y el futuro
La postura de Rodrygo es especialmente significativa dado su propio estatus en ascenso. A sus 25 años, ha consolidado su lugar como uno de los mejores del mundo, pero sigue siendo lo suficientemente humilde como para defender el legado del hombre que llevó el número 10 antes que él. Al tender puentes entre las estrellas consagradas y los talentos emergentes, Rodrygo está contribuyendo a fomentar un sentido de unidad que a menudo ha faltado en anteriores campañas brasileñas.
La decisión final recae en Ancelotti, que debe equilibrar el romanticismo del regreso de Neymar con los requisitos clínicos de un torneo internacional moderno. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, la presión sobre el italiano para que encuentre la fórmula ganadora es cada vez mayor.
