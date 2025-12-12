Getty Images Sport
"No hablaré del número 2" - Hansi Flick lanza un brutal desaire a Marc-André ter Stegen y confirma que Joan García es intocable
La brutal honestidad de Flick
La jerarquía de porteros en el Barcelona ha sido objeto de un intenso escrutinio durante meses, pero Flick finalmente ha puesto fin al debate con una declaración de intenciones contundente. Hablando antes del regreso de su equipo a la acción en La Liga, el exentrenador del Bayern Múnich dejó en claro que no hay rotación planificada en la portería. A pesar del regreso de Ter Stegen a la forma física y su inclusión en la convocatoria para el partido contra el Eintracht Frankfurt en la Champions League a mitad de semana, la puerta al primer equipo parece estar firmemente cerrada.
Cuando se le preguntó sobre la situación y si el veterano alemán podría esperar minutos pronto, Flick fue directo. Reafirmó su confianza en la incorporación veraniega, Joan García, desestimando la noción de que el puesto está en juego.
"Joan es el número uno," afirmó Flick enfáticamente. "No voy a hablar sobre el portero número dos o tres. Joan juega, creemos en él y no tengo ninguna intención de cambiar a Joan. Y lo ha hecho muy bien."
Agregó: "Por supuesto que he hablado con él. Es mi trabajo, pero es algo entre él y yo."
- AFP
Una leyenda en el frío
Este voto de confianza público en García representa una caída dramática de la gracia para Ter Stegen. Durante la mayor parte de una década, el jugador de 33 años fue una figura intocable en el Camp Nou, llevando el brazalete de capitán y salvando al equipo en innumerables ocasiones. Sin embargo, el panorama cambió violentamente durante el verano.
Los problemas de Ter Stegen comenzaron con una lesión recurrente que lo acosó durante gran parte de la temporada pasada, generando dudas sobre su durabilidad a largo plazo. Estas dudas se vieron agravadas por el movimiento agresivo del club para fichar a Joan García del Espanyol. La llegada del medallista de oro olímpico fue recibida supuestamente con hostilidad por Ter Stegen, lo que llevó a informes de una 'rivalidad' detrás de escena. El portero alemán vio la contratación no como competencia, sino como una falta directa de respeto a su legado, y pronto se le informó que no sería la primera ni la segunda opción en 2025-26, con García y Wojciech Szczesny por delante de él. Su intento de dificultar al Barça registrar a García resultó en que le quitaran el brazalete de capitán, aunque ese problema se resolvió pronto.
Ter Stegen vuelve al grupo
Las esperanzas de una reconciliación o un regreso deportivo se avivaron brevemente a principios de esta semana. Ter Stegen fue nombrado en la convocatoria para el choque de la Liga de Campeones contra el Eintracht Frankfurt, marcando su primera participación desde su último contratiempo físico.
Ter Stegen observó desde el banquillo mientras García jugaba los 90 minutos completos. Los comentarios de Flick hoy confirman que su inclusión fue meramente para profundidad en lugar de una señal de intención. La negativa del entrenador a siquiera discutir el "número dos o número tres" sugiere que Ter Stegen ahora es visto puramente como una opción de respaldo, un estatus que es insostenible para un jugador de su calibre y salario.
- AFP
Sueños del Mundial pendientes de un hilo
El momento de esta degradación no podría ser peor para Ter Stegen. Con el Mundial de 2026 en Norteamérica acercándose en el horizonte, el portero está desesperado por consolidar su lugar como el número uno de Alemania tras la retirada de Manuel Neuer. Sin embargo, Julian Nagelsmann ha dejado claro que solo seleccionará jugadores que estén jugando regularmente para sus clubes.
Sentarse en el banquillo en Cataluña entregará efectivamente la camiseta alemana a rivales como Alexander Nubel u Oliver Baumann. Como resultado, la ventana de transferencias de enero se ha convertido en un momento crítico. Los informes sugieren que los representantes de Ter Stegen ya están sondeando posibles pretendientes, con clubes en la Bundesliga y quizás incluso en la Premier League monitoreando la situación. Sabe que debe mudarse en el mercado invernal para asegurar el tiempo de juego necesario para convencer a Nagelsmann de que sigue siendo la mejor opción para el equipo nacional.
Para Barcelona, la situación presenta un dolor de cabeza financiero y diplomático. Ter Stegen sigue siendo uno de los jugadores mejor pagados del club, y tener un activo tan caro en el banquillo es un lujo que no pueden permitirse dado su perpetuo acto de equilibrio económico. Los comentarios de Flick pueden ser un movimiento estratégico para empujar al jugador hacia la puerta de salida, acelerando una separación que ahora se siente inevitable.
Para Ter Stegen, el mensaje es claro: la era de su dominio en Barcelona ha terminado. Si quiere liderar a su país en el Mundial de 2026, probablemente tendrá que hacerlo como un exjugador blaugrana. El reinado "indiscutible" de Joan García ha comenzado, y Hansi Flick no tiene intención de mirar atrás.
