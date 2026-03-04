Getty Images
«No fue bonito», admite Christian Chivu, reconociendo que el Inter estuvo por debajo de su nivel en el aburrido empate contra el Como, mientras que Cesc Fábregas insiste en que su equipo debería haber ganado el choque de semifinales
El Inter tropieza en un reñido enfrentamiento en semifinales
Chivu ofreció una valoración sincera del rendimiento de su equipo tras el aburrido empate a cero contra el Como. En un partido marcado por la cautela táctica, los nerazzurri tuvieron dificultades para imponerse al equipo local y no lograron realizar ni un solo tiro a puerta en todo el encuentro. Tras el pitido final, el rumano no dudó en admitir que la actuación no estuvo a la altura de lo que se espera del gigante milanés, que se enfrentó a una noche difícil marcada por las ausencias de jugadores clave.
El equipo visitante careció de su chispa habitual, lo que llevó a Chivu a ser sincero sobre la calidad del encuentro. «En todos los partidos tenemos algunas emergencias, tuve que hacer algunos cambios y, por primera vez, puse a dos centrocampistas ofensivos detrás del delantero», explicó Chivu durante su análisis posterior al partido. «Debemos hacer de la necesidad virtud. Pero no fue un partido del Inter y ni siquiera fue bonito de ver».
Cesc Fábregas afirma que el Como mereció la crucial victoria.
Mientras Chivu se mostraba reflexivo, el entrenador del Como, Fábregas, se mostraba convencido de que su equipo había hecho lo suficiente para tomar ventaja de cara al partido de vuelta, previsto para el 22 de abril. El español elogió a sus jugadores por frustrar al líder de la Serie A y consideró que un estrecho margen les había separado de una victoria histórica. «¿Partida de ajedrez? Es lo que es», comentó Fábregas. «En el sentido global del partido, quizá podríamos haber marcado un gol, pero fue un partido muy táctico».
Continuó destacando la brillante ejecución del plan de juego de su equipo contra un rival formidable. «Contra el equipo más dominante de la Serie A, jugamos el partido que queríamos: muy compactos y con tres oportunidades. En los últimos cuatro o cinco años han sido muy dominantes y tuvieron un solo disparo. Un partido que te deja satisfecho, pero con un sabor amargo, podría haber sido 1-0».
Como mánager, prevé un crecimiento antes del partido de vuelta.
De cara al decisivo partido de vuelta en San Siro, Fábregas destacó las realidades contrastantes de los dos clubes, al tiempo que mantuvo un enorme orgullo. «Lo único que sé es que nosotros somos el Como y ellos son el Inter. Hay una mentalidad diferente entre los dos equipos y los dos clubes», afirmó. «Nos hemos ganado el mérito de jugar la semifinal de la Coppa Italia en San Siro: hace dos años nadie lo habría dicho. Por desgracia, aún queda mucho camino por recorrer antes del partido de vuelta».
Cuando se le preguntó sobre su futuro y el proyecto en curso en el club, el excentrocampista del Arsenal hizo hincapié en la mejora continua. «La idea siempre ha sido crecer, tenemos que seguir adelante. Ahora mismo estoy centrado en la Serie A, queda mucho camino por recorrer. El sueño es seguir creciendo y, cuando estemos preparados, luchar por algo más. Subamos poco a poco el listón y veamos dónde acabamos», añadió.
Lautaro Martínez se lesiona mientras Bastoni se enfrenta a la hostilidad del público
Una de las principales preocupaciones del Inter sigue siendo el estado físico del capitán Lautaro Martínez. El delantero argentino fue una ausencia notable en la convocatoria para el partido, tras sufrir una lesión en la derrota de la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt, y la información facilitada por Chivu sugiere que no volverá a los terrenos de juego en un futuro inmediato. La falta de precisión fue evidente durante todo el partido contra el Como. Chivu reconoció la difícil situación y el tiempo extremadamente limitado para preparar el próximo y crucial derbi.
Fuera del campo, el partido se caracterizó por un ambiente hostil hacia Alessandro Bastoni, que fue abucheado por parte de la afición local tras su polémica simulación contra la Juventus. A pesar de la rivalidad, Fábregas se tomó un momento para defender al internacional italiano. «¿Por qué ocurre esto? Porque juega en el equipo más fuerte de Italia», dijo Fábregas. «No lo conozco, he estudiado mucho al Inter en los últimos años y para mí es un jugador de primer nivel. Es un gran tipo, creo que es algo para los aficionados. Tenemos que protegerlo. ¿Se equivocó ese día? Sin duda. Es algo que pasa, puede pasar, yo también cometí un error cuando hice lo que hice en San Siro. Hay que pedir perdón, son chicos jóvenes. Siempre se puede aprender, lo superará».
