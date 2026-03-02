«No es fuerte en el juego aéreo»: Anton Stach, la sensación del Leeds United, recibe críticas inesperadas del seleccionador alemán Julian Nagelsmann... pero hay buenas noticias para la estrella del Arsenal Kai Havertz

Mientras que Stach se enfrenta a una dura batalla, hubo noticias mucho mejores para el centrocampista del Arsenal Kai Havertz y la sensación del Bayern de Múnich Jamal Musiala. Nagelsmann confirmó que ambos jugadores son fundamentales en sus planes para los próximos partidos internacionales de marzo, poniendo fin a sus largas ausencias del equipo debido a lesiones. El entrenador destacó la importancia de integrar lo antes posible a sus talentos más creativos en el grupo para evitar cualquier pérdida de cohesión táctica.

Nagelsmann expresó su preocupación por el tiempo transcurrido desde la última vez que el dúo jugó con los cuatro veces campeones del mundo y señaló la dificultad de mantener el ritmo cuando los jugadores están ausentes durante largos periodos. «Es porque parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que participaron. No he visto a Jamal con la selección nacional desde hace más de diez meses, y a Kai desde hace aún más tiempo. Es muy valioso tenerlos de vuelta. De lo contrario, con el tiempo les resultará difícil encontrar su ritmo dentro de la estructura de la selección nacional», explicó el entrenador.