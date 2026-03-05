Getty Images Sport
«Ni de lejos lo suficientemente bueno»: Senne Lammens desvela el «malestar» que se respira en el vestuario del Manchester United tras la derrota ante el Newcastle
Una dura realidad para los hombres de Carrick
A pesar de que el Newcastle se quedó con 10 hombres y Casemiro neutralizó el primer gol de Anthony Gordon, un tanto tardío de Will Osula condenó a los Red Devils a una decepcionante derrota. Lammens no se contuvo al reflexionar sobre un resultado que frenó el impulso del United en la carrera por la Liga de Campeones. El defensa belga sugirió que el equipo no hizo caso a las advertencias de Carrick, ya que les costó mucho superar a los Magpies.
«Es una gran decepción. Sabíamos que iba a ser un partido difícil... El entrenador nos lo advirtió», declaró Lammens a MUTV. «La primera parte no fue la mejor, pero llegamos al descanso con buenas sensaciones tras marcar ese gol en el último minuto contra 10 hombres».
La falta de físico y esfuerzo resultó costosa.
El United no supo aprovechar su ventaja numérica en la segunda parte. Lammens destacó la falta de competitividad como la principal razón de la derrota, señalando que fueron superados por los locales.
«Nos advirtió que no iba a ser fácil... cuanto más tiempo se mantenga el 1-1, sabes que una oportunidad puede cambiarlo todo. Eso es lo que ha pasado hoy. Sí, hoy no hemos estado nada bien en ningún aspecto y tenemos que aprender de ello», añadió Lammens.
El ambiente en el vestuario tras el partido
El portero se refirió a las deficiencias físicas de su equipo y sugirió que un club de élite no puede permitirse un rendimiento tan deficiente.
«Me refiero, sí, al aspecto físico, al esfuerzo», continuó Lammens. «Es un mal día colectivo, lo cual no es realmente posible. No en esta liga, no contra esos equipos».
De cara al partido contra el Aston Villa
Sin compromisos europeos, el United se enfrenta ahora a un descanso antes de medirse al Aston Villa el 15 de marzo. El equipo de Carrick, que sigue tercero en la tabla de la Premier League, viajará a Bournemouth cinco días después.
«Hoy es un verdadero decepcionante y la sensación es realmente mala, pero tenemos un par de días y creo que semanas en las que tenemos que reunirnos y pensar en cómo reaccionar», concluyó Lammens. «A partir de mañana, va a ser así y en los entrenamientos mantendremos la intensidad que podemos ofrecer en los partidos y luego reaccionaremos en el próximo partido».
