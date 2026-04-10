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Netflix estrenará una película de animación sobre la heroína argentina Emi Martínez
Netflix presenta una película de animación sobre Martínez
Netflix confirmó que el portero argentino Martínez protagonizará la película de animación «Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo». El anuncio se hizo durante la presentación de sus producciones para 2026 y 2027, con motivo de la inauguración de sus nuevas oficinas en Argentina el 7 de abril. Aunque aún no hay fecha exacta de estreno, se espera que llegue a finales de este año. Dirigida por Gustavo Cova y escrita por Hernán Casciari, la cinta seguirá la trayectoria del guardameta desde su infancia en Mar del Plata hasta su consagración con Argentina y el Aston Villa.
Netflix explica el concepto en el que se basa el proyecto
Al anunciar el proyecto, Netflix reveló detalles sobre la visión creativa de la película y la forma en que se narrará la historia del portero.
«Esta noticia es tan emocionante como una parada que evita un gol», afirmó la empresa en un comunicado oficial compartido en redes sociales. «Dibu Martínez: El chico que salva el tiempo, escrita por Hernán Casciari, ilustrada por Liniers y dirigida por Gustavo Cova, combina entrevistas inéditas con animación para relatar la historia del niño que soñaba con ser portero y se convirtió en héroe de la selección argentina. Próximamente en Netflix».
La narrativa creativa detrás del ascenso de Martínez
La película se centrará en un niño que descubre su capacidad de detener el tiempo, símbolo de la serenidad y fortaleza mental que caracterizaron la carrera de Martínez, sobre todo en tensas tandas de penaltis. Combinará ilustraciones del dibujante argentino Ricardo Siri (Liniers) con imágenes de archivo e entrevistas a amigos, familiares y compañeros de equipo. Completan el equipo los productores ejecutivos Sergio Ferraro y Alejandro Greco, Andrés Emilio como showrunner y Pegsa en la producción.
Martínez saltó a la fama internacional en 2021 y, desde entonces, ha sido clave en los títulos de Argentina: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.
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¿Y ahora qué?
Mientras crece la expectación por el estreno de la película, Martínez se mantiene enfocado en su carrera con el Aston Villa en la Premier League. El portero sigue siendo clave para club y selección, y recientemente ayudó a su equipo a ganar 3-1 al Bolonia en la ida de cuartos de final de la Europa League. Los Villans son cuartos en la Premier, a un punto del Manchester United, tercero.