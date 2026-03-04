«¡Mis días más aterradores!» - La estrella del Newcastle revela su experiencia personal en la guerra de Oriente Medio tras verse envuelto en el conflicto mientras se recuperaba de una lesión

El Gobierno del Reino Unido se ha encargado de gestionar una evacuación a gran escala, y la ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, ha confirmado que se están llevando a cabo operaciones de alto nivel para repatriar a los ciudadanos. Dado que el cierre del espacio aéreo hace casi imposible viajar, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha abierto un centro de crisis que funciona las 24 horas del día para ayudar a los aproximadamente 300 000 ciudadanos británicos que se encuentran actualmente en la región. El exitoso regreso de Schar coincide con estos esfuerzos más amplios para garantizar la seguridad de las personas que se han quedado varadas por los ataques.

Cooper se refirió a la crisis actual en una declaración oficial, en la que afirmó: «La seguridad de los ciudadanos británicos es nuestra máxima prioridad, y sabemos que cientos de miles de personas se han visto afectadas por el conflicto y la escalada de violencia en Oriente Medio y el Golfo. Entre ellas se encuentran turistas, viajeros de negocios y visitantes que no pueden regresar a casa debido al cierre del espacio aéreo o a los ataques. Por eso contamos con el centro de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores, que está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y por eso hemos pedido a las personas que se inscriban para registrar su presencia, de modo que podamos asegurarnos de que disponemos de información actualizada y seguir los consejos de viaje en toda la región. Pero lo más importante es que estamos trabajando con las aerolíneas, con el sector turístico y con los gobiernos de toda la región para garantizar que las personas puedan regresar a casa de forma segura».