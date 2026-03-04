Getty Images Sport
«¡Mis días más aterradores!» - La estrella del Newcastle revela su experiencia personal en la guerra de Oriente Medio tras verse envuelto en el conflicto mientras se recuperaba de una lesión
De la rehabilitación a una zona de guerra
La estrella de los Magpies había viajado a Oriente Medio en enero tras sufrir una lesión en el tobillo durante la dramática victoria por 4-3 del Newcastle sobre el Leeds. Sin embargo, mientras trabajaba en su forma física, la región se convirtió en el centro de una intensa acción militar en la que participaron Irán, Israel y Estados Unidos. Con los vuelos comerciales suspendidos y los ataques con drones dirigidos a importantes centros neurálgicos como Dubái, el veterano de la Premier League se vio obligado a buscar refugio junto a miles de personas atrapadas en el fuego cruzado.
Una experiencia aterradora de primera mano
Schar recurrió a las redes sociales para compartir la gravedad de la situación con sus seguidores, publicando una imagen en la que parecía refugiarse en un sótano. El defensa no se contuvo al describir el desgaste físico y mental que le supuso la terrible experiencia mientras buscaba una forma de salir de la zona de peligro. El jugador de 34 años expresó su alivio por haber escapado finalmente de la inestabilidad que ha azotado la región del Golfo en los últimos días.
En su cuenta de Instagram, Schar ofreció un relato escalofriante de su estancia en la zona de conflicto: «Acabo de pasar unos días de lo más aterradores, ya que, por desgracia, he sido testigo de primera mano de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Estaba allí como parte de mi programa de rehabilitación y me alegro de haber encontrado la manera de volver a casa sano y salvo. Pero lo que hemos vivido allí, y lo que está ocurriendo ahora mismo, es realmente aterrador. Espero que la ayuda llegue a todas las personas que la necesitan en las zonas afectadas».instagram/fabianschaer_official
Impacto en el mundo del deporte
El conflicto ha tenido un gran impacto en la comunidad deportiva, y figuras como Rio Ferdinand también han informado sobre el «aterrador» ambiente que se respira en Dubái. Mientras misiles y drones atacaban varios países, entre ellos Baréin, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, muchos atletas que utilizan las instalaciones de primer nivel de la región para entrenar o recuperarse en climas cálidos se vieron atrapados.
Actualmente se espera que Schar esté fuera de juego durante aproximadamente tres meses debido al problema en el tobillo que sufrió a principios de año. Si bien su recuperación física sigue siendo una prioridad para el personal médico del Newcastle, es probable que se controle el impacto psicológico de sus «días aterradores» cuando regrese al entorno relativamente seguro de Tyneside. El defensa sigue siendo una figura clave para los Magpies, ya que se ha consolidado como uno de los favoritos de la afición desde su llegada procedente del Deportivo de La Coruña en 2018.
Intervención gubernamental y rentabilidad segura
El Gobierno del Reino Unido se ha encargado de gestionar una evacuación a gran escala, y la ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, ha confirmado que se están llevando a cabo operaciones de alto nivel para repatriar a los ciudadanos. Dado que el cierre del espacio aéreo hace casi imposible viajar, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha abierto un centro de crisis que funciona las 24 horas del día para ayudar a los aproximadamente 300 000 ciudadanos británicos que se encuentran actualmente en la región. El exitoso regreso de Schar coincide con estos esfuerzos más amplios para garantizar la seguridad de las personas que se han quedado varadas por los ataques.
Cooper se refirió a la crisis actual en una declaración oficial, en la que afirmó: «La seguridad de los ciudadanos británicos es nuestra máxima prioridad, y sabemos que cientos de miles de personas se han visto afectadas por el conflicto y la escalada de violencia en Oriente Medio y el Golfo. Entre ellas se encuentran turistas, viajeros de negocios y visitantes que no pueden regresar a casa debido al cierre del espacio aéreo o a los ataques. Por eso contamos con el centro de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores, que está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y por eso hemos pedido a las personas que se inscriban para registrar su presencia, de modo que podamos asegurarnos de que disponemos de información actualizada y seguir los consejos de viaje en toda la región. Pero lo más importante es que estamos trabajando con las aerolíneas, con el sector turístico y con los gobiernos de toda la región para garantizar que las personas puedan regresar a casa de forma segura».
