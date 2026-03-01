Getty Images Sport
Traducido por
Mikel Arteta da noticias sobre la lesión de Declan Rice después de que la estrella del Arsenal pidiera ser sustituido en la victoria sobre el Chelsea
El Arsenal consigue una victoria vital contra el Chelsea.
En respuesta a la victoria del Manchester City sobre el Leeds United el sábado, los Gunners tomaron el control a mitad de la primera parte cuando William Saliba encontró el fondo de la red. Sin embargo, los locales se vieron empatados justo antes del descanso, cuando Piero Hincapie desvió un peligroso córner de Reece James hacia su propia portería.
A pesar de que el Chelsea parecía el mejor equipo al comienzo de la segunda parte, la habilidad del Arsenal en las jugadas a balón parado volvió a ser decisiva. Un córner perfectamente lanzado por Rice fue mal calculado por el portero del Chelsea, Robert Sánchez, lo que permitió a Jurrien Timber marcar de cabeza el gol de la victoria. Los locales tuvieron que afrontar un final tenso contra un Chelsea con diez hombres tras la expulsión de Pedro Neto, pero consiguieron los tres puntos cruciales en su lucha por el título.
- Getty Images Sport
Susto por una lesión del centrocampista estrella Declan Rice
La importante victoria se vio empañada por una lesión de Rice. Poco después de dar la asistencia para el gol de la victoria, el internacional inglés demostró su gran valor defensivo al superar a Neto y frustrar un peligroso contraataque del Chelsea. Sin embargo, Rice pareció sufrir una distensión muscular al intentar pasar el balón al portero David Raya tras una carrera de recuperación que le dejó sin aliento.
El jugador de 27 años siguió jugando valientemente durante un breve periodo de tiempo antes de hacer una señal al banquillo, siendo finalmente sustituido por Christian Norgaard en el minuto 76. Tras el pitido final, Mikel Arteta confirmó que fue el jugador quien solicitó el cambio: «Declan pidió ser sustituido, así que, por desgracia, tendrá que pasar un reconocimiento médico para ver si estará disponible para el miércoles». El equipo médico evaluará ahora el estado físico del ex capitán del West Ham.
La presión por el título y los partidos entre semana
Arteta elogió la resistencia de su equipo, pero reconoció que hay margen de mejora en la gestión del partido. «Gran victoria, estoy muy contento», declaró el entrenador del Arsenal. «Durante gran parte del partido, el equipo jugó de forma excelente, la ventaja debería haber sido mayor en el descanso. El momento en el que encajamos el gol fue doloroso, pero la calidad del Chelsea... tras la tarjeta roja, deberíamos haber gestionado mejor esa situación, pero hablaremos de ello mañana».
El Arsenal debe ahora reorganizarse rápidamente para el partido de entre semana contra el Brighton. Este encuentro se disputará solo 24 horas después de que el Manchester City, rival por el título, se enfrente al Nottingham Forest, que está pasando por dificultades. Perder a Rice para la recta final sería un duro golpe para las esperanzas del Arsenal de levantar el trofeo de la Premier League, lo que confiere una enorme importancia a su próxima evaluación médica.
- Getty Images Sport
Arteta elogia la calidad táctica del Chelsea
A pesar de llevarse los tres puntos, el entrenador del Arsenal elogió al rival, alabando su capacidad para manejar situaciones difíciles incluso jugando con desventaja numérica. «Tienen tanta calidad que, incluso cuando utilizan al portero, pueden salir airosos de situaciones con 10 hombres», observó Arteta.
Arteta se refirió al quebradero de cabeza táctico que supusieron los visitantes durante toda la noche. «Ellos [el Chelsea] tienen jugadores que pueden ocupar varios espacios: Cole [Palmer] puede jugar como falso nueve y ocupar esos espacios, solo necesita un metro cuadrado para girarse y activar a los jugadores», explicó. El entrenador de los Gunners concluyó su valoración elogiando a su trío de centrocampistas: «Son muy buenos girando en espacios reducidos, Caicedo, Enzo [Fernández] y Cole. Es impresionante, son un equipo de primera».
Anuncios