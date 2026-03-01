Getty Images Sport
Traducido por
Michael Carrick ofrece información sobre la lesión de Lisandro Martínez después de que el defensa del Manchester United se perdiera el partido contra el Crystal Palace
Martínez, crucial para el Manchester United
El ganador de la Copa del Mundo había sido un pilar de consistencia en las primeras etapas de la era Carrick, siendo titular en cinco partidos consecutivos como parte de una defensa de cuatro sin cambios. De hecho, el United solo perdió dos veces en sus 15 apariciones esta temporada, mientras que solo una de ellas fue como titular.
Su ausencia en el Hill Dickinson Stadium se notó, a pesar de que los Red Devils lograron una trabajada victoria por 1-0 que les permitió superar a sus rivales Chelsea y Liverpool en la clasificación de la Premier League. Aunque Leny Yoro sustituyó a Harry Maguire y consiguió una inusual portería a cero fuera de casa, los fieles seguidores de Old Trafford siguen ansiosos por ver a «The Butcher» volver al centro de la defensa lo antes posible.
- Getty Images Sport
Carrick ofrece lo último en
Carrick explicó que la decisión de dejar a Martínez fuera del partido contra el Everton fue una medida de precaución tras un contratiempo de última hora en el entrenamiento. El excentrocampista del United, ahora entrenador, parece confiado en que se trata de un problema menor. Al referirse al estado actual del defensa, Carrick confirmó que el exjugador del Ajax había sufrido un nuevo problema físico durante la semana de entrenamiento y que está oficialmente descartado para el partido del domingo en casa contra el Crystal Palace.
A pesar de la ausencia confirmada para el partido del fin de semana, el entrenador del United dio detalles sobre un calendario relativamente positivo para su posible regreso. En declaraciones a MUTV antes del partido, Carrick dijo: «Licha está mucho más cerca que Patrick [Dorgu]. Esperemos que sea cuestión de días, no tardará mucho. Lo evaluaremos durante los próximos días y veremos cómo está».
La sala de tratamientos Carrington
Aunque las noticias sobre Martínez son alentadoras, el United sigue lidiando con una sala de tratamiento abarrotada que está poniendo a prueba la profundidad de la plantilla de Carrick. Además del argentino, varias estrellas de renombre siguen sin estar disponibles para la selección, mientras se intensifica la lucha por la Champions League. Carrick ofreció una visión más amplia de sus bajas, afirmando: «Mason [Mount] está cada vez más cerca, Matthijs [de Ligt] está un poco por detrás de Mason, pero, si podemos recuperar a los chicos, lo haremos tan pronto como podamos».
Dorgu, que lleva ausente desde su impresionante gol contra el Arsenal en enero, parece ser el más alejado de su regreso entre los actuales lesionados. «Patrick está un poco más lejos, en términos de semanas, pero está progresando bien», concluyó Carrick.
- Getty Images Sport
La profundidad defensiva y el camino por delante
A pesar de la falta de personal clave, el United ha mantenido una racha resistente, sumando 16 puntos de un máximo de 18 desde el cambio de entrenador. La aparición de Yoro como un suplente fiable ha dado un respiro al cuerpo técnico, que ha podido evitar precipitar el regreso de Martínez. La historia sugiere que es necesario actuar con cautela, dada la fractura de pie que sufrió el defensa y las diversas lesiones musculares que han interrumpido su carrera desde su llegada procedente de la Eredivisie. Es probable que el equipo médico de Carrington sea cauteloso para no agravar el actual problema en la pantorrilla antes del sprint final de la temporada.
Tras el choque con el Crystal Palace en Old Trafford, el United afronta un rápido cambio de rumbo con un difícil desplazamiento a St James' Park para enfrentarse al Newcastle United el miércoles. Con un parón de 11 días previsto para mediados de marzo tras su temprana eliminación de la FA Cup, el club espera contar con una plantilla casi al completo para la recta final de la campaña. Por ahora, la atención se centra en superar la prueba del Palace e integrar a Martínez en el equipo, ya que su recuperación entra en su fase final en las próximas 48 horas.
Anuncios