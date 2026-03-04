Michael Carrick «no descarta» que el Manchester United pueda aspirar al título tras un comienzo de temporada de ensueño como entrenador

«En el fútbol no se puede descartar nada, pero tenemos que ser realistas y saber dónde estamos», dijo Carrick cuando se le preguntó sobre una posible lucha por el título. «Creo que solo tenemos que intentar seguir ganando partidos y ver qué pasa. Por encima de nosotros hay dos equipos fantásticos. Hay algunos equipos muy buenos a nuestro alrededor. Hemos tenido una buena racha, pero no nos vamos a dejar llevar por el entusiasmo. Por supuesto, soy realista al respecto. Tenemos que ganar muchos partidos de fútbol para que eso suceda».

Las estadísticas respaldan sin duda el optimismo que rodea al Teatro de los Sueños. El United ha registrado seis victorias en siete partidos desde el nombramiento de Carrick, lo que le ha valido el mejor registro de la división durante ese periodo. A pesar del creciente entusiasmo, el entrenador está decidido a mantener los pies en el suelo. «El fútbol es un deporte difícil para conseguir resultados», añadió. «No se trata tanto de protegerse contra [una caída de forma], sino de vivir el momento, permanecer en el momento, mantener los pies en la tierra y ser realista, entendiendo lo que se necesita para ganar partidos. No nos dejaremos llevar por el entusiasmo, hay que alimentarse de la confianza y comprender que las rachas de victorias son difíciles de conseguir. Tenemos hambre de más y tenemos que intentar que dure lo máximo posible y mantenernos constantes».