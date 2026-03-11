Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: SemifinalGetty Images Sport

Traducido por

México, el portero titular se lesiona: Ochoa sueña con un récord en el Mundial

El exportero del Salernitana puede acompañar a Messi y Cristiano Ronaldo.

¿No hay dos sin tres? Además de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa también aspira a establecer el nuevo récord de seis participaciones en las fases finales del Mundial. Al igual que el argentino y el portugués, el mexicano lleva cinco, al igual que sus compatriotas Rafa Márquez y Antonio Carbajal, además del alemán Lothar Matthaus y el italiano Gigi Buffon.

El portero titular de México, Ángel Malagón, se lesionó el tendón de Aquiles, una lesión que le hará perderse el Mundial de 2026.

Así, Ochoa puede volver a aspirar a la convocatoria, compitiendo con los otros porteros Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Carlos Moreno. 

  • Nacido en 1985, Ochoa cumplirá 41 años el próximo 13 de julio. México está en el grupo A: jugará en casa contra Sudáfrica (11 de junio), Corea del Sur (18 de junio) y el ganador de la eliminatoria europea entre Dinamarca y Macedonia del Norte o República Checa e Irlanda (24 de junio).

    Después de haber vestido las camisetas del América, Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Lieja, Salernitana y AVS, Ochoa juega en Chipre con el AEL Limassol. Ha acumulado 152 presencias en la selección absoluta (en el tercer puesto del podio, por detrás de Andrés Guardado, con 182, y Claudio Suárez, con 177), y ha ganado seis veces la Copa Oro y una Liga de Naciones de la Concacaf.

    ¡Todas las ACTUALIZACIONES en TIEMPO REAL! Únete al canal WHATSAPP DE CALCIOMERCATO.COM: haz clic aquí.

    • Anuncios
Amistosos
Mexico crest
Mexico
MEX
Portugal crest
Portugal
POR
0