«¡Me molesta!» - Sandro Tonali elogia a Jordan Pickford por realizar una «gran» parada que frustró «uno de los mejores tiros de mi vida» en la ajustada derrota del Newcastle ante el Everton

Más allá de sus compromisos con el club, Tonali está muy centrado en los cruciales partidos de la selección italiana a finales de marzo. Se enfrentarán a Irlanda del Norte en lo que podría ser el primero de dos partidos de play-off, con el objetivo de evitar que se repita el desastre de las eliminatorias para los Mundiales de 2018 y 2022. Sin embargo, Tonali está aceptando la tensión y afirma que llegar a estos partidos decisivos en plena forma física y mental es la verdadera belleza del fútbol internacional.

«Será uno de los partidos más importantes para nosotros, tenemos que jugar a la perfección. Hay presión, pero yo me quedo con el aspecto positivo y esa es la belleza del fútbol: tenemos que llegar a ese momento al 100 % y jugar como sabemos», añadió.

El nombramiento de Gennaro Gattuso como seleccionador de Italia ha sido muy positivo para Tonali, que creció idolatrando al exjugador del AC Milan. «Cenamos juntos en Londres y lo pasamos muy bien, porque no nos veíamos desde noviembre: siempre es agradable reunirse fuera del ámbito futbolístico», dijo sobre el seleccionador azzurro. «Nos divertimos, hablamos de muchas cosas. Fue un momento diferente al habitual.

Creo que él fue la persona que más me influyó, incluso cuando no lo conocía. Cuando jugaba, por ejemplo, tomaba de él lo que me gustaba. Conocerlo me permitió conectar con una persona genuina, que, si necesita decirte algo, no se anda con rodeos. Y eso es muy bueno para nosotros: necesitamos gente que nos diga las cosas a la cara y que nos dé un golpe en la cara cuando las cosas no van bien. Hemos conocido a un entrenador que nos ha dado mucho, que nos está dando mucho y que nos dará mucho más. No solo eso, sino que él y su equipo lo darán todo para conseguir ese objetivo».