Maxi Falcón y la posibilidad de estrenar el Miami Freedom Park como campeones de MLS Cup

De cara al encuentro contra FC Cincinnati en semifinales de la conferencia este de la MLS, Maxi Falcón, defensa paraguayo del Inter Miami, no deja de lado la posibilidad de llegar al estreno del Miami Freedom Park como campeones de Major League Soccer.

Más allá de un sueño, Falcón lo cataloga como un anhelo, pues aún hay escalones por recorrer para llegar en dichas condiciones a la apertura de la nueva casa de las Garzas en el 2026.

“Siempre ganar un torneo, salir campeón es algo muy positivo, la verdad que no sé si como sueño tal, pero siempre está el anhelo de ganar, nosotros como plantel tenemos jugadores que han ganado todo, y aún así quieren seguir ganando, y eso se contagia, y eso está bueno, entonces la jerarquía por ahí no se compra”.

“Sería algo lindo, a veces comento con mi compañero, lo difícil que es salir campeón, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de ganar campeonatos en otros clubes donde estuve, y es difícil salir campeón, ya sea Copa del Mundo, siempre digo, donde le toque jugar a cada uno, siempre todos quieren ganar, y lamentablemente, entre comillas, a veces uno hace un muy buen campeonato y por ahí te quedas con las manos vacías, y gana uno, y por ahí el fútbol a veces es ingrato, es injusto, y a veces no, a veces gana el que ha sido mejor durante la temporada”.

Falcón busca ahora dejar una huella en la historia del Inter Miami: “Sería algo muy importante, no solo para lo que es el nuevo estadio del año que viene y demás, y lo lindo que se está viniendo todo, sino por el club que sigue creciendo, que a nivel de títulos es un club digamos joven, y esto obviamente para su historia va a ser algo lindo, como un club que recién inicia, el día de mañana cuando la MLS sigue creciendo y creciendo, mirar para atrás que uno fue partícipe también de lo que es Inter, es algo muy lindo en lo personal y yo creo que en lo grupo también”.

Falcón decreta lo que puede significar el primer título de MLS Cup para el club ahora dirigido por Javier Mascherano, después de una temporada en la que tuvieron posibilidad de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA en los Estados Unidos.

“Ganar cosas también le da un valor no solo al plantel sino en lo personal, que el día de mañana cuando te retire podrás contarle también a tu familia, a tus hijos y demás que ganaste, que fuiste exitoso en ese sentido, aunque yo el éxito también a veces concuerdo un poco con eso, a veces ser exitoso no significa que tienes que ganar también, es parte del proceso, a veces se gana, a veces se pierde, pero la idea es tratar de darlo todo hasta el final, si será buenísimo, si no siempre hay que seguir para adelante”.