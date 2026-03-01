(C)Getty Images
Marcus Rashford dijo que «algo anda mal» si no puede disfrutar del fútbol en el Manchester United
El renacimiento catalán despierta el interés de Old Trafford
Desde que selló un fichaje estrella por el Barcelona en el verano de 2025, Rashford ha revitalizado por completo su estancada carrera. Dejando atrás un periodo turbulento y muy criticado en Manchester, el jugador de 28 años ha florecido bajo el sol español, acumulando la impresionante cifra de 10 goles y 13 asistencias en 35 partidos en todas las competiciones. Su dinámico juego combinativo y su renovada explosividad en la banda izquierda han ayudado a impulsar al Blaugrana a lo más alto de la Liga. Además, su pedigrí europeo de élite ha ayudado al Barça a asegurarse un codiciado puesto en los octavos de final de la Liga de Campeones, con nueve goles en ocho partidos en la fase de grupos.
Este marcado contraste en su estado de forma ha vuelto a poner inevitablemente el foco en su etapa en Old Trafford. Antes de su marcha, el canterano se mostraba profundamente frustrado, abrumado por las grandes expectativas de su club de toda la vida. Aunque los aficionados del United se alegran de ver sonreír de nuevo a su talento local, su inmediato éxito en el extranjero ha suscitado incómodas preguntas sobre por qué no pudo replicar esa misma alegría, ritmo de trabajo y rendimiento en la Premier League durante las dos últimas temporadas.
Robson exige respuestas sobre la actitud ofensiva
El drástico cambio en el comportamiento de Rashford no ha sentado bien a todo el mundo, especialmente al ex capitán del Manchester United Bryan Robson. En respuesta a la renovada felicidad del delantero lejos de Old Trafford, el legendario centrocampista hizo una valoración sincera del enfoque psicológico de Rashford para manejar la presión en Manchester.
En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, Robson dijo: «Marcus Rashford, como jugador, no lo entiendo. Cuando estás en el Manchester United y todo el mundo dice que ha perdido la confianza y la fe en su propio rendimiento en el club, y él va y dice que está empezando a disfrutar de nuevo del fútbol en el Aston Villa. Si no puedes disfrutar del fútbol en el Manchester United, es que algo te pasa».
Robson también señaló que dar la bienvenida al delantero al vestuario el próximo verano no sería una decisión fácil, señalando la feroz competencia que existe ahora en Carrington y la posible fricción que podría causar: «No estoy muy seguro de si volvería a traer a Marcus solo porque los chicos podrían decir: "Bueno, ¿y qué hay de su actitud?", admitió Robson. «En este momento, el club cuenta con Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Mason Mount, que es un jugador de primer nivel cuando está en forma. Por desgracia para él, sigue sufriendo lesiones. Incluso tienen a Patrick Dorgu, que lo ha hecho fantástico, y me da pena porque se lesionó cuando estaba jugando muy bien».
Nueva forma bajo Carrick
Mientras que la atención se ha centrado en las hazañas ofensivas de Rashford en España, en casa, Michael Carrick ha estado reforzando discretamente la base defensiva del Manchester United y su capacidad para contraatacar a los mejores equipos, al tiempo que ha demostrado que pueden competir con éxito contra bloques defensivos. Esta evolución táctica ha dado lugar a una racha fenomenal, ya que el United permanece invicto en seis partidos bajo la dirección de Carrick, con cinco victorias, incluidas las contundentes victorias sobre el Arsenal y el Manchester City, y un solo empate.
«No estoy seguro de que Michael Carrick esté construyendo un equipo de contraataque. Depende de cómo juegue el rival», explicó Robson. «A veces se vuelven muy defensivos y pueden ser difíciles de superar, por lo que hay que tener cuidado de no quedar expuesto al contraataque cuando se juega contra ellos. Hay que planificar lo que te vas a encontrar y creo que, por el momento, Michael lo ha hecho bastante bien».
Destacó especialmente el reciente enfrentamiento contra el Everton, en el que la defensa neutralizó con maestría las principales amenazas del rival. «Contra el Everton, el United se mostró sólido», añadió. «Tuvieron la garra necesaria y, dada la forma en que el Everton seguía lanzando córners justo debajo del larguero, creo que Harry Maguire, Leny Yoro, Casemiro y Senne Lammens lo gestionaron muy bien, porque el Everton no ofrecía nada más que esos córners, que eran el verdadero peligro. Fue un gol fantástico para ganar el partido, pero lo que me pareció muy bueno fue el espíritu de lucha y la determinación de no encajar ningún gol».
Un dilema veraniego que se avecina
Con la llegada de los partidos de primavera, Rashford se enfrenta a un periodo decisivo en su cesión al Barcelona. Los próximos partidos de octavos de final de la Liga de Campeones pondrán a prueba su capacidad para rendir ante rivales europeos de élite, mientras que la presión de mantener el título de La Liga exigirá una consistencia absoluta. Gracias a su excelente estado de forma, el equipo de Hansi Flick ya está estudiando la posibilidad de hacer permanente su traspaso, lo que supondrá una importante decisión financiera y deportiva para el Manchester United este verano.
