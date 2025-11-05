¿Se lo robarán a México? Marcelo Flores se integrará como 'sparring' con la Selección de Canadá

Pese a que en el pasado había decidido decantarse por la Selección de México, la falta de oportunidades con el conjunto de Javier Aguirre abre la posibilidad que juegue para Canadá.

Cabe recordar que Flores cuenta con la nacionalidad canadiense por su madre, además de que no ha cumplido con la cuota de partidos con México para evitar el 'One Time Switch' de la FIFA.

Desde su primera convocatoria en 2021 con el Tri, Flores únicamente ha disputado tres partidos y no ha sido llamado desde el 2022. La Copa del Mundo es el mayor atractivo.