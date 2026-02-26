Luis Enrique lanza una advertencia al Chelsea y al Barcelona, ya que el entrenador del PSG insiste en que los actuales campeones de la Liga de Campeones están preparados para enfrentarse a cualquier equipo

Cuando Canal+ le preguntó si su equipo seguía teniendo la misma fuerza colectiva que les llevó a coronarse campeones de Europa en 2024-25, Enrique respondió con desafiante. Invitó a los medios de comunicación a preguntar a sus rivales cuál era su opinión sincera sobre el reto que supone el PSG. «Tenéis que hacer esa pregunta a nuestros rivales. Veréis lo que responden. ¿Que es difícil? ¡No! Que es muy, muy difícil jugar contra nosotros», afirmó, antes de añadir con una sonrisa: «Aseguraos de preguntárselo».

La confianza del entrenador proviene de la creencia de que el poderoso equipo parisino sigue siendo una pesadilla táctica para los entrenadores rivales. A pesar del rendimiento irregular contra el Mónaco, donde los errores individuales permitieron a los visitantes mantenerse en la contienda, Enrique confía en la experiencia de su equipo en los grandes partidos. La temporada pasada, Ousmane Dembélé y sus compañeros recorrieron un camino traicionero en las eliminatorias, eliminando a los gigantes ingleses Liverpool, Aston Villa y Arsenal en su camino hacia la gloria continental.