Luis Enrique advierte al Chelsea, al Liverpool y compañía que el PSG no tiene miedo, ya que «todo el mundo sabe» que puede volver a ganar la Champions League

En declaraciones a los medios de comunicación poco después de confirmarse los emparejamientos, Enrique destacó el cambio de percepción respecto a su equipo. El entrenador es plenamente consciente de que las expectativas han aumentado, pero lo considera una prueba del progreso realizado bajo su tutela.

«Es diferente al año pasado, cuando nadie pensaba que podríamos ganar la Champions League. Hoy, todo el mundo sabe que podemos ganar esta competición», explicó. «Para ello, tenemos que mejorar nuestro rendimiento, somos conscientes de ello. Pero lo que hemos visto es positivo y tenemos que acostumbrarnos a las diferentes circunstancias».

El PSG ha tenido que superar varios obstáculos tácticos a lo largo de una campaña exigente, pero sigue siendo el equipo a batir. Enrique señaló su fortaleza mental como una baza clave.

Enrique afirmó: «Lo que me hace ser optimista es ver la capacidad del equipo para manejar los problemas encontrados esta temporada. Durante la temporada, demostramos muchas veces lo que era nuestro equipo. Jugamos muchos buenos partidos. Estadísticamente, es incluso mejor en ciertos aspectos. Estoy contento con la forma en que nos preparamos para los partidos, con nuestro rendimiento. El equipo demuestra su capacidad para superar situaciones difíciles y problemas».