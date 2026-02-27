AFP
Traducido por
Luis Enrique advierte al Chelsea, al Liverpool y compañía que el PSG no tiene miedo, ya que «todo el mundo sabe» que puede volver a ganar la Champions League
Enrique acepta el reto de defender la corona europea
A pesar del difícil camino hacia la final en Budapest, el exentrenador del Barcelona no se deja intimidar por el calibre de los rivales que le esperan. El sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon no fue especialmente benévolo con el gigante francés. Si superan la complicada eliminatoria de octavos de final contra el Chelsea de la Premier League, se enfrentarán al ganador del choque entre el Galatasaray y el Liverpool. Más allá de eso, se avecina una posible semifinal contra titanes como el Real Madrid, el Manchester City o el Bayern de Múnich. Sin embargo, Enrique acepta el reto y afirma que el «factor miedo» ha vuelto a inclinarse a favor de los parisinos, que buscan defender su título en la escena continental.
- AFP
Los campeones defensores no tienen miedo.
En declaraciones a los medios de comunicación poco después de confirmarse los emparejamientos, Enrique destacó el cambio de percepción respecto a su equipo. El entrenador es plenamente consciente de que las expectativas han aumentado, pero lo considera una prueba del progreso realizado bajo su tutela.
«Es diferente al año pasado, cuando nadie pensaba que podríamos ganar la Champions League. Hoy, todo el mundo sabe que podemos ganar esta competición», explicó. «Para ello, tenemos que mejorar nuestro rendimiento, somos conscientes de ello. Pero lo que hemos visto es positivo y tenemos que acostumbrarnos a las diferentes circunstancias».
El PSG ha tenido que superar varios obstáculos tácticos a lo largo de una campaña exigente, pero sigue siendo el equipo a batir. Enrique señaló su fortaleza mental como una baza clave.
Enrique afirmó: «Lo que me hace ser optimista es ver la capacidad del equipo para manejar los problemas encontrados esta temporada. Durante la temporada, demostramos muchas veces lo que era nuestro equipo. Jugamos muchos buenos partidos. Estadísticamente, es incluso mejor en ciertos aspectos. Estoy contento con la forma en que nos preparamos para los partidos, con nuestro rendimiento. El equipo demuestra su capacidad para superar situaciones difíciles y problemas».
Un reencuentro con Chelsea
El obstáculo inmediato para el PSG es un rival conocido, el Chelsea. El club londinense tiene una ventaja psicológica reciente, ya que derrotó al equipo parisino por 3-0 en la final del Mundial de Clubes en Estados Unidos gracias a la actuación estelar de Cole Palmer. Aunque algunos podrían ver el próximo partido como una oportunidad de redención, Enrique se apresuró a descartar cualquier narrativa de revancha. Prefiere mirar hacia adelante en lugar de obsesionarse con las derrotas pasadas, centrándose en cambio en el prestigio del encuentro contra uno de los mejores equipos de Inglaterra.
Su atención sigue centrada exclusivamente en el presente, y considera el partido contra el Chelsea como otro obstáculo en su camino hacia la gloria europea. Para Enrique, la identidad del rival es secundaria respecto al objetivo final de mantener el estatus del PSG en la cima del fútbol mundial, independientemente de los resultados pasados en diferentes formatos.
«Estoy muy contento, como siempre. Será fascinante jugar contra uno de los mejores equipos y que conocemos bien. No hay sensación de revancha, son competiciones diferentes», comentó el entrenador del PSG.
- AFP
Confianza en el proyecto PSG
Muchos han descrito este grupo como el «grupo de la muerte», dada la concentración de antiguos ganadores y gigantes históricos. Sin embargo, Enrique mantiene una postura de máxima confianza. Se niega a dejarse intimidar por la historia de clubes como el Real Madrid o el estado de forma actual del Manchester City. Para él, ser el vigente campeón proporciona un escudo psicológico que los demás equipos deben intentar atravesar. Cree que la presión recae firmemente sobre los rivales, más que sobre los titulares.
Mientras el PSG se prepara para un reto que podría incluir a los mejores equipos de Inglaterra, España y Alemania, su entrenador lo ha dejado claro: no están atrapados en un grupo difícil con la élite europea; la élite europea está atrapada en un grupo con ellos, al afirmar: «Es nuestro camino, estamos acostumbrados. Los campeones defensores somos nosotros. Los problemas son para los otros equipos».
Anuncios