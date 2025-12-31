Luis de la Fuente le dice a Lionel Messi que 'nunca debe retirarse' mientras el técnico de España insiste en que el capitán de Argentina, de 38 años, aún puede ser un factor decisivo en el Mundial de 2026

Messi jugó un papel importante en ayudar a Argentina a clasificar para la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos, anotando ocho goles mientras el equipo de Lionel Scaloni aseguraba el primer lugar en la clasificación sudamericana.

Sin embargo, el jugador de 38 años ha repetidamente puesto en duda su participación en el torneo principal de la FIFA el próximo junio, donde Argentina buscará defender el título que ganó al vencer a Francia en los penales en el espectáculo de 2022 en Catar.

En una entrevista con la publicación española SPORT en noviembre, cuando se le preguntó si la posibilidad de competir en la Copa del Mundo era “muy emocionante”, Messi dijo: “Sí, obviamente lo es. Es una Copa del Mundo especial. Es especial jugar con la selección nacional, especialmente en competiciones oficiales importantes, y más aún considerando lo que significa una Copa del Mundo, especialmente después de haberla ganado.

“Pero como decía, no quiero ser una carga, por así decirlo. Quiero sentirme en forma físicamente, estar seguro de poder ayudar y contribuir al equipo. Nuestra temporada (en el equipo de la MLS Inter Miami) es diferente a la europea. Tendremos una pretemporada en medio, con pocos partidos antes de la Copa del Mundo, y veremos cómo van las cosas día a día para ver si realmente me siento en forma físicamente para estar donde me gustaría estar y poder participar.

“Pero obviamente, soy consciente de que es una Copa del Mundo, y es especial, y que la Copa del Mundo es la competición más grande que existe. Así que estoy emocionado, pero lo estoy llevando día a día.”