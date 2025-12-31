Getty Images Sport
Luis de la Fuente le dice a Lionel Messi que 'nunca debe retirarse' mientras el técnico de España insiste en que el capitán de Argentina, de 38 años, aún puede ser un factor decisivo en el Mundial de 2026
Messi no quiere ser una 'carga' para Argentina en el Mundial
Messi jugó un papel importante en ayudar a Argentina a clasificar para la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos, anotando ocho goles mientras el equipo de Lionel Scaloni aseguraba el primer lugar en la clasificación sudamericana.
Sin embargo, el jugador de 38 años ha repetidamente puesto en duda su participación en el torneo principal de la FIFA el próximo junio, donde Argentina buscará defender el título que ganó al vencer a Francia en los penales en el espectáculo de 2022 en Catar.
En una entrevista con la publicación española SPORT en noviembre, cuando se le preguntó si la posibilidad de competir en la Copa del Mundo era “muy emocionante”, Messi dijo: “Sí, obviamente lo es. Es una Copa del Mundo especial. Es especial jugar con la selección nacional, especialmente en competiciones oficiales importantes, y más aún considerando lo que significa una Copa del Mundo, especialmente después de haberla ganado.
“Pero como decía, no quiero ser una carga, por así decirlo. Quiero sentirme en forma físicamente, estar seguro de poder ayudar y contribuir al equipo. Nuestra temporada (en el equipo de la MLS Inter Miami) es diferente a la europea. Tendremos una pretemporada en medio, con pocos partidos antes de la Copa del Mundo, y veremos cómo van las cosas día a día para ver si realmente me siento en forma físicamente para estar donde me gustaría estar y poder participar.
“Pero obviamente, soy consciente de que es una Copa del Mundo, y es especial, y que la Copa del Mundo es la competición más grande que existe. Así que estoy emocionado, pero lo estoy llevando día a día.”
El jefe de España insta a la estrella del Inter Miami a presentarse en América del Norte
Sin embargo, ahora se ha instado a Messi a competir en la Copa del Mundo por el entrenador de España, De La Fuente, cuyos campeones de Europa son ampliamente considerados como uno de los favoritos para el torneo del próximo verano junto a Argentina.
Todavía en la cima de sus capacidades después de haber proporcionado dos asistencias en la histórica victoria de la Copa MLS de Miami sobre Vancouver Whitecaps en diciembre, De La Fuente insiste en que Messi sería el factor diferenciador para Argentina, si decide representarlos en el escenario más grande del fútbol una vez más.
España, que está en la cima del ranking mundial de la FIFA, se enfrentará a Argentina en la Finalissima el viernes 27 de marzo de 2026. El equipo de De La Fuente llegó al espectáculo en Catar tras su victoria en la Eurocopa 2024, mientras que la Argentina de Scaloni aseguró su lugar en la final gracias a su triunfo en la Copa América 2024.
De La Fuente insiste en que Messi puede ser el factor decisivo el próximo verano.
En declaraciones a la publicación española AS, De La Fuente dijo: “Messi es uno de esos jugadores que nunca debería retirarse. Al igual que Cristiano Ronaldo. Son fantásticos.
“Cualquiera que sea la forma de Messi en la Finalissima o en el Mundial, es uno de esos jugadores que puede marcar la diferencia con un solo detalle.
"Por lo tanto, total respeto y admiración por la carrera de Leo y por lo que todavía tiene por delante.”
El ex capitán de Argentina Zanetti apoya a Messi para competir en el Mundial.
Los comentarios de De La Fuente llegan después de que el ex capitán de Argentina, Javier Zanetti, respaldara la participación de Messi en la Copa del Mundo, con La Albiceleste emparejada con Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J tras el sorteo del torneo que tuvo lugar en Estados Unidos el 5 de diciembre.
“Eso tiene que ser su decisión, pero creo que sí [competirá]”, dijo Zanetti a FourFourTwo. “Faltan pocos meses, y creo que él también quiere representar a su país nuevamente. No tengo dudas de que sucederá”.
Descartando las preocupaciones por la edad de Messi, con el ex jugador del Barcelona a punto de cumplir 39 años el 24 de junio - el Mundial comienza el 11 del mismo mes - Zanetti agregó: “No estoy de acuerdo con eso (la idea de que Messi será demasiado viejo para rendir). Messi es totalmente capaz de continuar como líder.
“Es inteligente, sabe mejor que nadie cómo interpretar lo que el equipo necesita, y está rodeado de grandes jugadores en la selección nacional. Estoy convencido de que con él, Argentina será un gran contendiente nuevamente en el próximo Mundial.”
Y cuando se le preguntó si Messi podría representar a Argentina más allá del 2026, Zanetti - quien tiene 145 partidos con su país - dijo: “No sé si eso se puede ver a corto plazo, pero creo que ha llegado el momento para que Messi disfrute del fútbol. Lo más importante ahora es que disfrute lo que hace. El Mundial seguramente será una importante prueba para ver cómo se siente, y luego decidirá, con calma, si continuar”.
