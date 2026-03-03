Luciano Spalletti podría firmar un nuevo contrato con la Juventus, mientras el equipo de la Serie A traza un «plan claro» con el exseleccionador de Italia

La Juventus está actuando con rapidez para consolidar su futuro a largo plazo bajo la dirección de Luciano Spalletti, especialmente tras su reciente decepción europea. Tras una serie de renovaciones contractuales satisfactorias para miembros clave de la plantilla, la directiva bianconeri ha centrado toda su atención en el hombre del banquillo. Nombrado a finales de octubre y con su actual contrato a corto plazo expirando el 30 de junio, Spalletti tiene la misión de estabilizar el equipo.

El club ya ha cerrado las renovaciones del joven turco Kenan Yildiz, el experimentado portero Carlo Pinsoglio y el centrocampista estadounidense Weston McKennie. Con las negociaciones en curso para el capitán Manuel Locatelli y el delantero estrella Dusan Vlahovic, el mensaje de la directiva es claro. Según La Gazzetta dello Sport, el exseleccionador de Italia es considerado el eje central del proyecto actual del club, lo que pone de relieve el cambio estratégico de la Juventus hacia la estabilidad.