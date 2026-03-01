«Los directivos se negaban a mirarme», afirma Michail Antonio, quien tuvo que «tragarse su orgullo» para encontrar un nuevo club tras sufrir un terrible accidente de coche

Al hablar de las dificultades del mercado de agentes libres, Antonio destacó la división entre el cuerpo técnico y los responsables de las finanzas de los distintos clubes. Incluso cuando lograba impresionar en los entrenamientos, la sombra de su accidente a alta velocidad se cernía sobre los posibles acuerdos. «Sigo teniendo las cualidades que tuve en la Premier League durante los últimos diez años», declaró Antonio en una entrevista con la BBC. «Eso se nota, porque todos los entrenadores me ofrecían un contrato después de entrenar con ellos. Pero hubo entrenadores y clubes que se negaron a tenerme en cuenta por lo que pasó: el accidente, la lesión. Algunos propietarios se opusieron. En el fútbol, el entrenador puede quererte, pero el dinero es del propietario».

Esta resistencia obligó al delantero a ocupar una posición que nunca esperó después de diez años en el más alto nivel. El requisito de someterse a pruebas se convirtió en un punto conflictivo que puso a prueba su orgullo profesional y su prestigio en el mundo del fútbol. «Mi agente seguía llamando a los clubes, y ocurría lo mismo: los clubes querían que entrenara primero», explicó. «Con el ego que tenía, dije: "No voy a venir a entrenar. Me han visto jugar con Jamaica, han visto mis últimos 10 años. No debería tener que entrenar para conseguir un contrato». Los clubes respondieron: «Si no entrenas, no te ficharemos».