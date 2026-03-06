Los clubes de la Premier League están en alerta, ya que el Werder Bremen está listo para sacar provecho del defensa central adolescente en un traspaso récord este verano

El Bremen se prepara para una salida estelar este verano, ya que el defensa central de 18 años Coulibaly se perfila como uno de los defensas más codiciados de Europa. El defensa ha disfrutado de una impresionante temporada en la Bundesliga, con 21 partidos disputados y consolidándose como uno de los pilares de la zaga del Weserstadion.

Según BILD,los verdiblancos exigirán una indemnización por traspaso de alrededor de 42 millones de libras, una cifra que superaría con creces su anterior récord de traspasos. Ese récord se mantiene desde 2009, cuando la Juventus pagó 27 millones de euros por el centrocampista brasileño Diego. Al no haber cláusula de rescisión en su contrato, que se extiende hasta 2029, el Bremen se encuentra en una posición negociadora dominante.