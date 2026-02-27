Los clubes de la Premier League conocen el precio que pide el Real Betis por su estrella, mientras el Barcelona espera una gran ganancia por el traspaso

Según se informa, el Newcastle lidera la pugna, aunque se enfrenta a la dura competencia del Aston Villa, el West Ham y el Everton. Se dice que el club de Tyneside es el que más ha avanzado en su búsqueda de talentos, ya que considera que Abde es el perfil perfecto para inyectar más dinamismo a sus bandas de cara a una crucial ventana de fichajes de verano.

El interés no se limita a las Islas Británicas, ya que el Nápoles, gigante de la Serie A, sigue siendo el principal rival continental para conseguir su fichaje. Los analistas creen que, aunque Abde todavía necesita pulir algunas inconsistencias en su último pase y mantener la concentración durante los 90 minutos, ahora está física y técnicamente preparado para dar el salto a una liga más exigente. Sus destacadas actuaciones en la Copa Africana de Naciones no han hecho más que aumentar su creciente reputación.