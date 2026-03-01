Getty Images
Los aficionados del Manchester United responden a Sir Jim Ratcliffe con una pancarta a favor de la inmigración en la que aparecen siete héroes del club
Una declaración política en Old Trafford
El ambiente en Old Trafford se tornó político el domingo, cuando algunos aficionados del Manchester United dejaron clara su opinión sobre Ratcliffe durante la crucial victoria por 2-1 contra el Crystal Palace. Según The Athletic, esta reñida victoria aupó a los Red Devils al tercer puesto de la clasificación de la Premier League con 51 puntos, pero la atención de muchos se centró en la gigantesca pancarta a favor de la inmigración que se desplegó sobre el túnel de los jugadores justo antes de la segunda parte.
La pancarta decía: «MUFC orgullosamente colonizado por inmigrantes», un juego de palabras deliberado que contradecía las afirmaciones del director de INEOS. La pancarta servía como recordatorio visual de la diversidad cultural que ha construido el club, con las caras de las leyendas francesas Eric Cantona y Patrice Evra, el icono surcoreano Park Ji-sung, Bruno Fernandes, Ole Gunnar Solskjaer, Amad Diallo y el centrocampista brasileño Casemiro.
La controvertida entrevista y los datos
La disputa tiene su origen en una entrevista concedida en febrero a Sky, en la que Ratcliffe realizó varias afirmaciones sin fundamento sobre la población inmigrante y la situación económica del Reino Unido. El multimillonario de 73 años provocó una indignación inmediata al afirmar: «No se puede tener una economía con nueve millones de personas que reciben prestaciones sociales y un nivel tan alto de inmigración. Quiero decir que el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero».
Además, defendió su postura añadiendo: «El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no es así? Quiero decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Eso son 12 millones de personas». Sin embargo, estas cifras contradicen los datos oficiales; la Oficina Nacional de Estadística estimó la población del Reino Unido en 69,5 millones en noviembre de 2025, y los solicitantes de prestaciones por desempleo ascendían a solo 1,68 millones.
Condena nacional y disculpa
Las repercusiones de la entrevista llegaron a los más altos niveles del Gobierno británico, y el primer ministro Sir Keir Starmer calificó rápidamente los comentarios de Ratcliffe como «ofensivos e incorrectos». Ante la creciente crisis de relaciones públicas y la condena generalizada en todo el espectro político y deportivo, Ratcliffe se vio obligado a abordar la reacción negativa mediante una respuesta oficial.
Al día siguiente publicó un comunicado, aunque muchos de sus seguidores consideraron que no era una retractación genuina. «Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico», dijo Ratcliffe, intentando volver a centrar la conversación en sus teorías económicas.
Una división cultural dentro del club
Desde que INEOS tomó el control de las operaciones deportivas del Manchester United a principios de 2024, el club ha experimentado una transformación radical entre bastidores. Sin embargo, esta última fricción entre los aficionados y la propiedad pone de relieve una creciente división cultural; mientras que Ratcliffe es elogiado por implementar estructuras eficientes en el campo, su incursión en la retórica política divisiva ha alienado a una parte importante de la afición.
La pancarta «Orgullosamente colonizados» que colgaba sobre el túnel de Old Trafford durante las celebraciones de la victoria por 2-1 contra el Palace puso de manifiesto la tensión entre la dirección del club y los valores de su comunidad. Los aficionados han dejado claro que no permitirán que la retórica incendiaria quede sin respuesta, lo que demuestra que, para los fieles seguidores del United, la grandeza del club es inseparable de las contribuciones de sus estrellas internacionales.
