Los aficionados del Arsenal, nombrados los seguidores más odiados de la Premier League

Si bien la presencia del Arsenal en lo más alto de la lista podría explicarse por su perfil como aspirante al título, sorprendentemente le acompaña en la cima el Nottingham Forest. El club de East Midlands también registró un 43 % de opiniones negativas, igualando a los Gunners en el título de los aficionados más criticados de la liga. El aumento de la negatividad hacia los aficionados del Forest se produce durante una temporada de cambios significativos y batallas de alto riesgo en el City Ground, lo que sugiere que su presencia vocal en la máxima categoría está molestando a muchos aficionados rivales.

Alex Kostin, portavoz de British Gambler, explicó los resultados diciendo: «La cultura de los aficionados al fútbol ya no se limita al pitido final, sino que se desarrolla las 24 horas del día en Internet. Por eso nos hemos sumergido en las métricas de las redes sociales para averiguar qué clubes son los más odiados fuera del campo. El hecho de que el Arsenal encabece la tabla refleja lo intenso que ha sido el debate en torno a ellos esta temporada». Kostin continuó explicando por qué los Gunners se han convertido en un foco de críticas esta temporada, señalando la perfecta tormenta de factores que rodean actualmente al Emirates Stadium. Afirmó: «Cuando se combina la lucha por el título, los debates sobre el arbitraje y una de las mayores aficiones del deporte, cada momento se magnifica. Lo mismo ocurre con clubes como el Nottingham Forest y el Liverpool, donde la controversia y las expectativas alimentan naturalmente el sentimiento negativo. Curiosamente, algunos de los clubes más exitosos de la liga esta temporada, concretamente el Manchester City o el Aston Villa, registraron niveles comparativamente más bajos de sentimiento negativo hacia sus seguidores».