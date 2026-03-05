Getty Images Sport
Traducido por
«¡Lo tiene todo!»: Robert Lewandowski, compañero de Marcus Rashford en el Barcelona, elogia su «enorme potencial»
Primeras impresiones sobre Rashford
Lewandowski ha hablado con franqueza sobre su nuevo compañero en el Barcelona, Rashford, y ha revelado lo mucho que le ha impresionado el internacional inglés desde que llegó al club cedido por el Manchester United. Si Lewandowski se hubiera fichado por el United cuando, según se dice, el club se interesó por él al principio de su carrera, podría haberse cruzado con Rashford antes, pero ahora ambos comparten vestuario en el Barcelona.
Rashford, a pesar de los meses de titulares negativos antes de su fichaje, se ganó rápidamente el respeto de Lewandowski durante sus primeras sesiones de entrenamiento.
- (C)Getty Images
Talento y potencial a la vista
«Después de unas cuantas sesiones de entrenamiento, no. Tiene un potencial enorme», respondió Lewandowski a Sky Sports cuando le preguntaron si Rashford le había sorprendido. «Lo tiene todo. Tiene velocidad, tiene técnica, tiene buen disparo, tiene buen pie izquierdo, buen pie derecho, habilidad. Marcus es el hombre indicado: si le das confianza y ve que crees en él, te lo devuelve al 200 %». Este elogio subraya el papel de Lewandowski como mentor dentro del equipo, fomentando tanto el rendimiento como el crecimiento personal de su joven compañero.
Un personaje más allá del campo de juego
Más allá del fútbol, Lewandowski ha observado la personalidad de Rashford y lo describe como un «chico muy agradable» que se crece cuando recibe apoyo. Ambos han pasado tiempo juntos fuera del campo, incluso jugando al ping-pong en el vestuario. «Es un chico muy agradable. Hablamos porque estamos sentados en el vestuario uno al lado del otro», añadió. «También jugamos al ping-pong. Veo que es un chico muy amable, muy simpático, pero también por eso necesita a alguien que le respalde. Si tiene esa confianza, puede jugar realmente su mejor fútbol y al mejor nivel».
Al ser preguntado sobre quién gana en la mesa de ping-pong, Lewandowski respondió: «La pregunta crucial es: ¿quién gana los partidos de ping-pong? Ha mejorado, ¡pero no ha podido ganarme ningún partido! ¡Tiene que cambiar de oponente!».
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
Lewandowski y Rashford podrían volver a coincidir sobre el terreno de juego cuando el Barcelona visite al Athletic Club en La Liga este fin de semana. El equipo de Hansi Flick viajará después a Inglaterra para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle, uno de los grandes de la Premier League.
Anuncios