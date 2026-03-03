Getty Images Sport
«Lo protegemos como un tesoro»: el Arsenal advierte que la estrella del Inter no está en venta, ya que el presidente del club niega haber mantenido conversaciones con los líderes de la Premier League
Marotta advierte al Arsenal sobre Esposito
El jugador de 20 años está disfrutando de una temporada muy prometedora con el Inter, tras haber disputado 36 partidos en todas las competiciones, marcar siete goles y dar seis asistencias. Esta impresionante forma le ha convertido, naturalmente, en el objetivo principal de varios gigantes europeos. A pesar de los persistentes rumores que vinculan al equipo de Mikel Arteta con el fichaje del joven, Marotta se mostró tajante al afirmar que no ha habido ningún diálogo entre los dos clubes. El director del Inter reiteró que el proyecto deportivo del club se basa en retener a sus mejores promesas locales en lugar de venderlas para obtener un beneficio rápido.
Marotta desmiente los rumores sobre el Arsenal
El presidente del Inter fue muy preciso en su valoración de los rumores sobre el traspaso durante la rueda de prensa previa al partido. Cuando se le preguntó directamente si los Gunners habían hecho alguna oferta por la joven promesa, Marotta respondió: «No, no han solicitado información. El Inter no quiere vender y no hace del traspaso de jugadores su actividad principal. Él viene de la cantera y lo protegemos como un tesoro. Todo puede pasar en el futuro, pero será un futuro lejano».
Nico Paz llama la atención
La conversación también giró naturalmente hacia los jugadores que el Inter podría fichar, concretamente Nico Paz, la estrella del Como. El centrocampista argentino, que llegó a la Serie A procedente del Real Madrid, ha sido una revelación esta temporada y lleva mucho tiempo en el punto de mira de los ojeadores del Inter, antes del empate a cero que ambos equipos empataron el martes en la Coppa Italia. Marotta reconoció la calidad del joven centrocampista y destacó el impresionante desarrollo que ha mostrado bajo la tutela de Cesc Fábregas en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Al referirse al interés por el exjugador del Madrid, Marotta declaró: «Sin duda es un jugador interesante, un talento con una carrera muy prometedora. Creo que es propiedad del Real Madrid, el Como hizo bien en ficharlo y el Real Madrid hizo bien en no dejarlo escapar. Se hablará mucho de él en el futuro».
La filosofía del Inter de dar prioridad a los jóvenes
Los comentarios de Marotta sobre Esposito subrayan el compromiso con la cantera del Nerazzurri, que ha producido una serie de talentos profesionales en las últimas temporadas. Esta filosofía se considera vital para que el club siga siendo sostenible mientras compite al más alto nivel tanto en la Serie A como en la Liga de Campeones.
Ahora, la atención del Inter sigue centrada en el terreno de juego, ya que afronta un apretado calendario en varias competiciones. Aunque el mercado de fichajes siempre será motivo de especulaciones, la directiva de San Siro parece centrada en la estabilidad. Para el Arsenal y otros buitres de la Premier League, el mensaje es claro: las joyas del Inter se quedarán exactamente donde están en un futuro previsible, ya que el club busca construir la próxima generación de éxitos en torno a los graduados de su propia cantera.
