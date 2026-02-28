«Lo peor que he sentido»: el exjugador del Manchester United Aarron Wan-Bissaka habla abiertamente sobre la nostalgia que sintió tras fichar por los Red Devils por 50 millones de libras

El defensa, que finalmente optó por regresar a Londres fichando por el West Ham en 2024, afirmó que sus primeros meses en el United fueron los más duros de su carrera.

«Era algo a lo que no estaba acostumbrado en absoluto», explicó. «Siempre me había sentido cómodo en mi casa de Londres, rodeado de gente y lugares familiares, así que me costó mucho adaptarme a que todo cambiara de la noche a la mañana. La mayoría de los días me quedaba solo en casa, jugando a la PlayStation hasta la hora de dormir. Lo pasé mal. Probablemente fue el momento más bajo que he vivido».

También le costó entender lo que Erik ten Hag esperaba de él cuando se convirtió en entrenador del United en 2022. «Fue difícil cuando llegó Erik ten Hag, porque nada más llegar me dijo que no entraba en sus planes. Pero cuando intenté marcharme, me dijo que no quería que me fuera. No lo entendía. Fue duro mentalmente, porque me dejó preguntándome qué debía hacer a continuación. Simplemente mantuve la cabeza baja y me dije a mí mismo que debía seguir entrenando, seguir mejorando y jugar mi juego.

Sin embargo, era difícil mantener la motivación, sobre todo cuando entrenas sin el objetivo claro de jugar. Pero la gente que me rodeaba me guió por el buen camino y me animó a seguir adelante. Al final, las cosas cambiaron y empezaron a mejorar. Se podría decir que cambié o evolucioné tácticamente con él, porque eso era lo que él quería».