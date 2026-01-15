'Literalmente me hice en los pantalones' - Zlatan Ibrahimovic revela incidente en el baño mientras la leyenda de AC Milan y PSG admite de manera extraña que 'no dejó de correr' en la cinta
Ibrahimovic nunca careció de confianza o motivación
Podría considerarse que ha llevado esa mentalidad al extremo, sin que nadie cuestione su esfuerzo mientras tomaba un descanso para ir al baño. Ibrahimovic fue, sin embargo, un intérprete que dio el 100 por ciento en todo momento.
Eso significa nunca holgazanear o inventar una excusa para evitar el trabajo duro. Preferiría avergonzarse a sí mismo y terminar en una situación extraña antes que tomar atajos y dejar preguntas abiertas sobre si podría haberse esforzado más.
Esa forma de abordar la vida y el fútbol profesional permitió a Ibrahimovic permanecer al más alto nivel hasta retirarse con el AC Milan a la edad de 41 años. Pasará a la historia como uno de los mejores delanteros de su generación, con grandes honores recogidos en los Países Bajos, Italia, España e Inglaterra, mientras también pasaba tiempo en la MLS con el LA Galaxy.
- Getty Images
Cómo y por qué Ibrahimovic sufrió un percance en el baño
Contándole a Arena Sport sobre cómo le resultaba imposible desconectarse, con sus travesuras convirtiéndose en material de leyenda, Ibrahimovic dijo: “Era un poco salvaje, sí. Voy a contarte algo ahora que nadie sabe, y es un poco incómodo. Cuando volví después de una lesión de rodilla, tras romperme ambas, estaba corriendo en una cinta. El entrenamiento consistía en seis intervalos rápidos, dos minutos cada uno, con solo tres segundos de descanso. Ese era el ritmo.
“Estaba casi al final cuando de repente sentí la necesidad de ir al baño. Pero no fui al baño. Mientras corría, literalmente me cagué, pero seguí corriendo porque en mi cabeza tenía que terminar primero y luego ir. Pero así soy yo. Siempre dije: ‘Si hago trampa, me engaño a mí mismo, no a ti’.”
El récord de Ibrahimovic: Goles y partidos con club y país
Ibrahimovic marcó 511 goles a lo largo de su carrera en clubes, en 866 apariciones, mientras que también se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de Suecia, encontrando el objetivo a nivel internacional en 62 ocasiones a través de 122 partidos.
Logró casi todo lo que se propuso, con la gloria de la Liga de Campeones demostrando ser esquiva, y previamente ha dicho sobre el enfoque que adoptó a lo largo de una carrera icónica: “El secreto no es cuánto gastas, el secreto está en tu cabeza: cuánto lo deseas, cuánto estás dispuesto a sacrificar. Ese es el secreto. Es la mentalidad, y la mentalidad no cuesta nada.”
- Getty/GOAL
Próxima generación: el hijo de Ibrahimovic se ha unido al Ajax
Habiendo colgado las botas, Ibrahimovic ahora está desempeñando un papel de asesor en San Siro para el grupo de propietarios del AC Milan. Está trabajando con la estrella del USMNT Christian Pulisic en los pesos pesados de la Serie A.
También está vigilando de cerca el desarrollo de la carrera de su hijo Maximilian, con el joven de 19 años mediocampista ofensivo habiendo dejado el Milan para unirse a los gigantes holandeses Ajax en un acuerdo de préstamo inicial.
El talentoso adolescente ha dicho sobre seguir los pasos de su famoso padre: “Creo que mi padre está feliz por mí, pero Ibrahimovic es solo un nombre, yo soy Maximilian. Soy mi propia persona y jugador, y quiero escribir mi propia historia. Me siento bien. Estoy emocionado. Es bonito que mi padre también haya jugado para el Ajax. Estoy feliz de tener la oportunidad de seguir desarrollándome aquí también. Estoy aquí para hacer lo mío. Y realmente estoy ansioso por eso.
“Este paso es un gran desafío. Trabajaré extremadamente duro todos los días. Entonces veremos qué sucede. Quiero ser un buen jugador para el Ajax. Ganar y mejorar. Trabajo duro, y me gusta ganar. Creo que puedo entretener bien a los aficionados. Creo que disfrutarán viéndome.”