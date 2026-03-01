Getty Images Sport
Liam Rosenior revela que el Chelsea no puede jugar como él quiere en una sorprendente confesión antes del partido contra el Arsenal
El Chelsea se prepara para el enfrentamiento contra el Arsenal.
El Chelsea viaja al Emirates Stadium con la intención de mantener su prometedora racha, pero Rosenior se ha mostrado sorprendentemente sincero sobre las limitaciones a las que se enfrenta. A pesar de haber comenzado la liga sin conocer la derrota, el entrenador reveló que el miedo a lesionar a sus jugadores le ha llevado a rebajar considerablemente sus exigencias tácticas. Es una confesión sorprendente por parte de alguien cuya misión es acortar distancias con la élite de la división, sobre todo ahora que el Chelsea se prepara para enfrentarse a un Arsenal implacable y conocido por su intensidad física.
Evolución táctica frente a realidad física
En declaraciones al sitio web oficial delChelsea, Rosenior explicó que tiene las manos atadas por el estado físico actual del grupo y por el momento en que ha llegado, a mitad de temporada. «Está bien pensar: "Quiero jugar así", pero hay que adaptarlo a los jugadores, a su experiencia y a la fase en la que se encuentra la temporada.
No puedes llegar y cambiar por completo su programa de entrenamiento o lo que están acostumbrados a hacer, porque se lesionarán. Hay muchos factores que influyen, por lo que para mí es algo a largo plazo».
El pragmatismo del entrenador se basa en el deseo de evitar una crisis en la sala de medicalización, aunque eso signifique retrasar la plena aplicación de su plan de alto rendimiento. «El cansancio es algo natural en el fútbol profesional. Se trata de superar esos momentos de fatiga y asegurarse de cuidarse, y de que los niveles y las cargas de entrenamiento sean los adecuados. Por ahora, mi enfoque y nuestra forma de trabajar se centran en cada partido: qué es lo mejor para que estos jugadores ganen y qué es lo mejor para que ganemos cada partido. Así será hasta el final de la temporada», añadió, adaptando sus tácticas a las necesidades específicas de la plantilla.
Las estadísticas no mienten.
Los datos sugieren un marcado contraste entre el Chelsea y sus rivales del norte de Londres. Mientras que el Arsenal ocupa el primer puesto de la Premier League en cuanto a distancia recorrida, el Chelsea se encuentra actualmente en la última posición. Sin embargo, Rosenior sostiene que el fútbol basado en la posesión reduce naturalmente las estadísticas de carrera. «Nuestras estadísticas de posesión son muy altas, y si tus estadísticas de posesión son altas, corres menos. Siempre quieres estar en lo más alto de todas las categorías, y el Arsenal lo consigue. Es un equipo muy físico, con mucha presión y mucha energía», señaló el técnico de los Blues.
La ambición sigue siendo transformar al Chelsea en una máquina de alto octanaje, pero Rosenior predica paciencia a una afición acostumbrada a los resultados inmediatos. «Quiero que también presionemos mucho y tengamos mucha energía. Eso es algo que no se puede resolver en poco tiempo. Se consigue a lo largo de meses y, con suerte, años. Pero sé adónde quiero que llegue este equipo, en todos los aspectos», insistió.
Caminando por la cuerda floja del fitness
La decisión deliberada de Rosenior de suavizar sus exigencias tácticas queda al descubierto con la actual lista de bajas del Chelsea. Su anterior admisión de que temía una crisis en la enfermería ya es una realidad apremiante, ya que los problemas físicos siguen dictando sus opciones de selección para el viaje al Emirates. Los Blues no podrán contar con varias figuras clave contra el Arsenal, entre ellas Marc Cucurella y Estevao, mientras que Wesley Fofana estará sancionado. Sin embargo, no todas las noticias son negativas para los fieles de Stamford Bridge. El capitán Reece James ha sido autorizado a volver a la alineación titular, lo que supone un gran impulso para la defensa.
«Reece está perfectamente», confirmó Rosenior. «Romeo [Lavia] está cada vez más fuerte. Hemos hecho un pequeño partido de entrenamiento esta semana y ha tenido muy buen aspecto. Estevao estará fuera un poco más de tiempo y Jamie Gittens está progresando en su rehabilitación. Cucu no estará disponible para el domingo. Dario Essugo también ha vuelto a los entrenamientos».
