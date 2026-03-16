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Liam Rosenior confirma que tiene una reunión programada con la PGMOL tras un extraño momento de consulta con el árbitro antes del partido contra el Newcastle
Una extraña reunión desata el debate
El club londinense se ha visto envuelto en una insólita polémica arbitral tras su frustrante derrota por 1-0 en St James' Park. Antes incluso de que se diera el saque inicial, la plantilla se reunió en un corrillo previo al partido en el que, sorprendentemente, parecía participar el árbitro Paul Tierney. Las extrañas imágenes se hicieron rápidamente virales, lo que provocó especulaciones generalizadas y un intenso escrutinio mediático sobre las intenciones del equipo. El incidente ensombreció un decepcionante fin de semana de la Premier League para los Blues, lo que ha dado lugar a crecientes interrogantes de cara a su crucial partido de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.
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Reuniones programadas con la PGMOL
El entrenador jefe ha tomado medidas proactivas para abordar las repercusiones del fin de semana y ha confirmado que pedirá aclaraciones directamente al organismo arbitral. Cuando se le preguntó si ya había hablado con ellos, aclaró sus intenciones ante la prensa. «No, no lo he hecho. Tengo programada una reunión con ellos esta semana en persona, lo que creo que será mejor. Lo que quería decir tras el partido no tenía que ver con la reunión en el campo. Se trataba de mi opinión sobre ciertas decisiones tomadas durante el partido. Sería estupendo reunirme con ellos y mantener una conversación en profundidad».
Restar importancia al drama previo al partido
A pesar del gran revuelo que ha suscitado la reunión previa al partido, el entrenador se apresuró a restarle importancia al gesto, insistiendo en que se trataba simplemente de una muestra de solidaridad del equipo. Rechazó rotundamente cualquier insinuación de intención maliciosa hacia los árbitros.
«Creo que, en cuanto a la reunión, se le ha dado demasiada importancia, para ser sincero», añadió. «Es una cosa muy pequeña entre muchas, muchas cosas serias que tenemos que abordar, como el importantísimo partido de mañana contra el PSG. En cuanto a la reunión, los chicos siempre han querido mostrar unidad y cohesión. Creo que seguirán haciéndolo. Lo que no queremos es crear enemistades ni atraer la atención sobre nosotros. Y mañana decidiremos en el campo cómo lo hacemos».
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Centrarse ahora en la tarea europea
El equipo se enfrenta a un reto monumental al intentar remontar el martes un 5-2 en contra frente al París Saint-Germain, actual campeón de Europa. El entrenador defendió con firmeza su planteamiento táctico cuando se le preguntó si lo había implantado demasiado rápido en su breve mandato. «No, creo que si nos fijamos en el partido contra el PSG, los goles no tuvieron nada que ver con nuestra presión. Para mí, el gol más importante fue el tercero. A partir de ahí, todo siguió su curso. Creo que la presión que ejercimos contra el PSG y en otros partidos nos ha servido de base para nuestras actuaciones. Cuanto más tiempo se trabaje en ello, mejor se hará. Ya se ha dicho antes, creo que son 17 partidos en 10 semanas. Hay muchos partidos que jugar y poco tiempo para entrenar».
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