«No hay nada diferente a lo que dije después del partido», respondió Slot cuando le preguntaron por Wirtz en la rueda de prensa previa al partido celebrada el lunes por la mañana. «Probablemente el partido de mañana llegue demasiado pronto, y quizá también el del fin de semana. Esperamos que vuelva la semana que viene». El entrenador ya había explicado la dificultad de la situación antes del partido contra el West Ham: «En este momento, no lo sé. Normalmente, cuando digo eso, lo sé y no quiero compartirlo. Pero esta vez, sinceramente, no lo sé».

El técnico del Liverpool no dudó en elogiar a Wirtz por su resistencia hasta el momento, señalando las exigencias físicas que supone la transición al fútbol inglés. Slot comentó: «Es un gran logro para Wirtz mantenerse en forma durante tanto tiempo, porque tuvo que dar un salto desde donde jugaba hasta la Premier League y el Liverpool. El hecho de que se haya mantenido en forma durante tanto tiempo dice mucho de su mentalidad y su ritmo de trabajo. Es una decepción para él y para nosotros, porque últimamente ha jugado muy, muy bien».