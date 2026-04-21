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Legacy Spain 3 GFX (withouw WCHQ)Getty/GOAL
Thomas Hindle

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LEGADO: Cómo David Beckham dio prestigio a la MLS y cambió para siempre el fútbol estadounidense

Legacy
D. Beckham
Major League Soccer
England
USA
LA Galaxy
World Cup
FEATURES

Esto es «Legacy», la serie de artículos y podcasts de GOAL que cuenta atrás hasta el Mundial de 2026. Cada semana, exploramos las historias y el espíritu de las naciones que marcan el fútbol. Esta semana, vemos cómo la MLS dejó de pensar en pequeño cuando un icono mundial dio el primer paso...

«Se va a Hollywood a ser una estrella de cine a medias», dijo el presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, al anunciar la salida de David Beckham en enero de 2007. El futuro del capitán inglés en el Bernabéu pendía de un hilo desde hacía meses: sin regularidad deportiva y sin la confianza de Fabio Capello, su adiós era cuestión de tiempo.

Y tenía razón: su llegada a Los Ángeles para firmar un contrato de cinco años con el LA Galaxy fue todo un espectáculo. Nunca pudo eludir la cultura de las celebridades que marcó su carrera y, en el Galaxy, la abrazó. Lo que sus detractores en España usaron para criticarlo, Beckham lo hizo suyo, con la dosis justa de fútbol.

Desde Europa se vio —y se sigue viendo— con cinismo: una huida, un paso hacia la jubilación, la admisión de que ya no daba la talla. Pero, en retrospectiva, fue más bien el movimiento de un pionero. Beckham buscaba algo nuevo. Hay una línea clara que une el mohawk, los coches de lujo, las gafas de sol y su llegada a Los Ángeles: no fue casual, era Beckham.

Y para Estados Unidos, ¡menudo negocio fue! La MLS era aún una liga joven y, aunque mostraba cierta estabilidad, le faltaba calidad. Beckham no fue el principio, pero sí el catalizador que necesitaba. Su llegada cambió la imagen de la liga y forzó su estructura a evolucionar. La MLS ya no podía quedarse pequeña: debía pensar en grande, promocionarse mejor y empezar el camino hacia la legitimidad global.


  • Real Madrid's British midfielder David BAFP

    La decisión acertada en el momento adecuado

    Aún hoy, Beckham recibe críticas en Europa por fichar por un equipo estadounidense. En su documental de Netflix se nota que algunos aún se lo reprochan. Capello llegó a decir que jugar en la MLS le cerraría las puertas de la selección inglesa.

    Entonces la MLS pasaba desapercibida a nivel mundial y el futuro de Beckham en el Madrid era incierto. Aun así, seguía siendo un futbolista excelente con ofertas en Europa. Nunca jugaría en otra Premier por sus lazos con el United, pero Italia, Francia o Alemania eran opciones que acabó probando.

    Todo cambió tras una reunión. En 2006, Tim Leiweke, entonces copropietario del LA Galaxy, le dijo al comisionado de la MLS, Don Garber, que Los Ángeles estaba listo para fichar a una estrella europea. Beckham podría ser la figura del Galaxy y el rostro de la liga. Había detalles por resolver, pero Garber se convenció.

    Quedaba una incógnita: ¿en qué equipo jugaría? Garber viajó a Madrid con Leiweke y otro ejecutivo para presentarle un plan: sería el rostro de la liga y ganarían mucho dinero.

    Desde el principio se intuyó que el destino tenía que ser Los Ángeles, en parte por el estilo de vida de celebridad de Beckham y porque su esposa, Victoria, era entonces más famosa que él. Garber cenó con la pareja, presentó la visión y, con 31 años, Beckham se dejó convencer sin mucho esfuerzo.

    Beckham siempre había sido un creador de tendencias y la MLS prometió un contrato con un valor comercial superior a 250 millones de dólares, cifra quizá exagerada pero que reflejaba un cambio de aires para alguien cansado del fútbol europeo.

    Beckham insistió en que no se trataba de una retirada: «No voy allí para ser una superestrella. Voy para integrarme en el equipo, trabajar duro y, con suerte, ganar títulos. Para mí lo importante es el fútbol. Voy allí para marcar la diferencia y para jugar».

    En enero de 2007 todo estaba cerrado: al terminar su contrato con el Madrid, Becks se iría.

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  • David Beckham Announced As An LA Galaxy PlayerGetty Images Sport

    «La regla de Beckham»

    Había un problema: el dinero. La MLS no podía pagar a Beckham. Cuando Garber le presentó la liga, el tope salarial era de unos 2 millones de dólares, mientras Beckham ganaba en el Real Madrid casi diez veces esa cifra. Había que cambiar las reglas.

    Para lograrlo, la liga creó la regla del «jugador designado», conocida como «regla Beckham», que permitía fichar estrellas sin contar para el tope salarial. Gracias a ello, el Galaxy le ofreció al capitán inglés un contrato de 6,5 millones de dólares anuales.

    Otros equipos siguieron: Chicago Fire, New York Red Bulls y FC Dallas invirtieron fuerte el primer año; luego llegaron D.C. United y Sporting Kansas City. Claudio Reyna fichó por los Red Bulls, Cuauhtémoc Blanco por el Fire y Denílson por Dallas. Por primera vez, la MLS podía atraer estrellas.

    Su llegada desató la locura: la rueda de prensa duró cuatro horas y el entonces director del Galaxy, Alexi Lalas, afirmó que Beckham pondría el foco en la liga.

    «La gente verá la atención que atraerá al deporte y al fútbol estadounidense. Muchos en Inglaterra desconocen la calidad que hay aquí, dentro y fuera del campo», afirmó Lalas. «Pero tenemos equipos y jugadores competitivos, y una liga en crecimiento. No dudaría en enfrentar a nuestros equipos contra algunos de la Premiership».

    Llegó también el factor celebridad, para el que —como admitió Lalas— el Galaxy no estaba preparado. Los Beckham se movían con comodidad entre famosos; en semanas se codeaban con Tom Cruise y Will Smith.

    Para quienes entraron en la burbuja de los Beckham, adaptarse no fue fácil. Su compañero en el Galaxy, Chris Klein, admitió que fue desconcertante pasar del anonimato al acceso a Hollywood de la noche a la mañana.

    «[Beckham] era un caballero y muy amable, alguien que quería formar parte del equipo. Pero ya en las primeras semanas nos invitaban a fiestas organizadas por Tom Cruise y Will Smith. Todo era un poco abrumador», recordó.

  • 2011 MLS Cup - PortraitsGetty Images Sport

    Un gran éxito en Estados Unidos

    Dax McCarty recuerda bien su primer duelo con Beckham. En 2008, con el FC Dallas frente al LA Galaxy, su compañero Adrian Serioux le hizo una dura entrada al inglés, casi una agresión, y fue expulsado. Beckham se levantó al instante y respondió con un forcejeo.

    «Le hizo una entrada que no olvidará fácilmente; fue al límite de la agresión y le mostraron la roja», recuerda McCarty a GOAL. «Beckham se levantó al instante y se encaró con él… Se notaba que le importaba».

    El incidente reflejó su discurso: meses antes había asegurado que no estaba en la MLS de vacaciones. Amaba el fútbol y quería demostrar que aún podía competir al máximo nivel. «Quiero cambiar la historia», afirmó en 2007.

    En la cancha los resultados fueron irregulares: en cinco temporadas, con cesiones al AC Milan y lesiones, jugó 117 partidos y marcó 20 goles. Solo apareció una vez en el Once Ideal de la MLS, nunca fue candidato al MVP ni ganó el premio al Jugador del Año del LA Galaxy.

    Además, su llegada generó tensión en el vestuario: se hizo con el brazalete de capitán que portaba Landon Donovan, decisión que el propio Donovan reconoció años después como un error.

    Aun así, ganó dos Copas de la MLS y dos Supporters’ Shields, y convirtió a un Galaxy en apuros en un equipo competitivo. Pero su mayor impacto fue fuera del campo. El Galaxy vendió más abonos, atrajo patrocinios millonarios y multiplicó los ingresos de sus propietarios. En toda la liga, la asistencia subió de 15 500 a 18 800 espectadores por partido entre su llegada y su partida.

    Aunque la percepción es difícil de cuantificar, su llegada demostró que existía fútbol de nivel fuera de Europa y Sudamérica. Antes habían desembarcado otras estrellas —Pelé jugó en el New York Cosmos de la antigua NASL—, pero pocos nombres de peso mundial le siguieron. La mayoría de los grandes fichajes posteriores arribaron a una MLS que Beckham ya había legitimado.

    «Es bueno para el juego, es bueno para el deporte en este país», dijo Beckham en 2011. «Thierry [Henry] y yo ya nos hemos enfrentado antes, con el Manchester United y el Arsenal… Así que la gente hablará de eso. Le da al fútbol de este país mucha publicidad en diferentes países».

  • TOPSHOT-FLB-MLS-MIAMI-VANCOUVERAFP

    Miami, Messi y lo que vino después

    Faltaba una última pieza del rompecabezas. Como parte del contrato original de Beckham con el Galaxy, se le concedió el derecho a adquirir una franquicia de expansión a un precio reducido. Cuando llegó, la MLS tenía solo 13 equipos y aún se recuperaba de la pérdida de dos clubes a principios de los 2000. Durante su carrera como jugador, se incorporaron seis equipos más. Desde el principio, se intuía que Beckham acabaría siendo propietario de un club.

    El precio era de solo 25 millones de dólares y podía elegir cualquier mercado menos Nueva York. Miami, con raíces futbolísticas y la experiencia del desaparecido Miami Fusion, parecía el destino lógico. En 2014 Beckham ejerció la opción y anunció su intención de llevar un equipo al sur de Florida; un precio de ganga si se compara con los 110 millones que pagó el LAFC por su plaza ese mismo año.

    Sus ambiciones nunca fueron modestas: quería un equipo competitivo que reflejara su visión del fútbol como espectáculo, centrado en las grandes estrellas.

    Así llegamos al verano de 2023. Lionel Messi estaba harto de París. Nunca quiso ir al PSG tras dejar el Barcelona por sus problemas económicos. Desde hacía meses se rumoreaba su fichaje por la MLS y, en agosto, se confirmó.

    Si la llegada de Beckham en 2007 fue transformadora, la de Messi fue sísmica. Miami le pagó generosamente y, según se informa, le garantizó una participación en la propiedad tras su retirada. En un giro apropiado, Beckham le brindó a Messi lo que la MLS le había dado a él, allanándole un futuro empresarial más allá de su carrera como jugador. Así perdura el legado de Beckham: fue el primero y cambió las reglas. Casi dos décadas después, el mejor jugador del mundo siguió el camino que él ayudó a crear.

    Cuando Beckham llegó, Don Garber lo anunció con entusiasmo: «David Beckham es un icono mundial que trascenderá el fútbol en Estados Unidos. Su presencia en la MLS demuestra que el país se está convirtiendo en una verdadera “nación del fútbol”». Casi 20 años después, Garber podría haber tenido razón.