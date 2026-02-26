AFP
Traducido por
«¡Le debo tanto!» - Victor Osimhen explica por qué se negó a celebrar el crucial gol de la Liga de Campeones contra la Juventus por respeto a Luciano Spalletti
El vínculo inquebrantable entre Osimhen y Spalletti
El vínculo entre el delantero y el actual entrenador de la Juventus sigue siendo inquebrantable tras su histórico triunfo en el Scudetto con el Nápoles. En declaraciones realizadas la víspera del partido, Osimhen expresó su eterna gratitud hacia el entrenador que lo convirtió en un talento de talla mundial: «Spalletti sacó lo mejor de mí en el Nápoles, se preocupaba tanto que dormía en el campo de entrenamiento. Estoy en deuda con él». Este profundo sentido de la lealtad influyó claramente en su decisión de permanecer en silencio tras marcar contra los bianconeri, como explicó: «¡Le debo tanto! Jugar en la Juve sería un privilegio».
- AFP
El factor Spalletti y los sueños de la Juventus
La muestra pública de afecto de Osimhen hacia Spalletti ha suscitado, como es lógico, rumores sobre un posible futuro en Turín. El internacional nigeriano nunca ha ocultado su admiración por la Vecchia Signora, e incluso ha confirmado que se mantuvieron negociaciones durante el mandato de Cristiano Giuntoli. Su actividad en las redes sociales no ha hecho más que avivar el fuego, ya que el delantero publicó recientemente una fotografía junto a la leyenda de la Juve Alessandro Del Piero, con la leyenda de que se sentía «afortunado por haber visto a uno de los mejores de todos los tiempos».
Sin embargo, aunque el sentimiento entre el jugador y el entrenador es evidente, el camino hacia una reunión permanente está plagado de obstáculos logísticos y financieros. Osimhen sigue siendo jugador del Galatasaray tras su sensacional fichaje procedente del Nápoles en el verano de 2025 y, aunque sigue coqueteando con la idea de volver a la Serie A, sigue respetando su entorno actual, aunque su negativa a celebrar el gol contra Spalletti sugirió que su corazón sigue guardando un lugar importante para su antiguo mentor.
Explicación de la cláusula penal anti-Italia
Los principales obstáculos para el traspaso son la elevada suma que habría que pagar para convencer al Galatasaray de que lo vendiera y una cláusula legal meticulosamente elaborada. Cuando Aurelio De Laurentiis autorizó el traspaso de Osimhen a Estambul, se aseguró de que el Nápoles estuviera protegido en caso de que el jugador quisiera regresar rápidamente a un rival nacional. Se incluyó en el acuerdo una cláusula penal «anti-Italia» de 24 meses de duración. Esto significa que el delantero solo podría volver a la península sin estas enormes restricciones financieras a partir del 1 de septiembre de 2027.
La cuantía económica de esta penalización es desorbitada. Si el Galatasaray vendiera al delantero a la Juventus o a cualquier otro club italiano durante el primer año de su contrato, tendría que pagar al Nápoles una penalización de 70 millones de euros. Esta cifra solo se reduce a 50 millones de euros en el segundo año. Teniendo en cuenta que el gigante turco ya ha invertido 75 millones de euros en el jugador y que el Nápoles conserva una cláusula de reventa del 10 %, el coste total de traer de vuelta a Osimhen a la Serie A se sitúa actualmente en el ámbito de los «sueños imposibles» para la mayoría de los balances italianos.
- AFP
Obstáculos económicos y exigencias salariales
Más allá de la tasa de transferencia y las sanciones específicas que se deben pagar al Nápoles, el peso de las condiciones personales de Osimhen añade otra capa de complejidad. El delantero tiene actualmente un salario fijo de 15 millones de euros, que puede dispararse hasta alcanzar la asombrosa cifra de 21 millones de euros netos al año cuando se activan diversas bonificaciones. En la actual coyuntura económica del fútbol italiano, en la que ya no se pueden aplicar las ventajas del Decreto de Crecimiento para compensar la carga fiscal sobre las importaciones extranjeras, un salario así no tiene precedentes y es difícil de justificar.
Por ahora, los aficionados de la Juventus deben conformarse con los «qué pasaría si» y los respetuosos gestos que se intercambian su entrenador y la estrella nigeriana. Si bien el respeto mutuo entre Osimhen y Spalletti es innegable, la fortaleza legal y financiera construida por De Laurentiis garantiza que cualquier movimiento siga siendo una perspectiva lejana. A medida que se calma el polvo de la Liga de Campeones, la cláusula «anti-Italia» se erige como un firme recordatorio de que, aunque los jugadores y los entrenadores puedan compartir lazos de deuda y gratitud, el negocio del fútbol suele tener la última palabra.
Anuncios