«¡Le debo tanto!» - Victor Osimhen explica por qué se negó a celebrar el crucial gol de la Liga de Campeones contra la Juventus por respeto a Luciano Spalletti

La muestra pública de afecto de Osimhen hacia Spalletti ha suscitado, como es lógico, rumores sobre un posible futuro en Turín. El internacional nigeriano nunca ha ocultado su admiración por la Vecchia Signora, e incluso ha confirmado que se mantuvieron negociaciones durante el mandato de Cristiano Giuntoli. Su actividad en las redes sociales no ha hecho más que avivar el fuego, ya que el delantero publicó recientemente una fotografía junto a la leyenda de la Juve Alessandro Del Piero, con la leyenda de que se sentía «afortunado por haber visto a uno de los mejores de todos los tiempos».

Sin embargo, aunque el sentimiento entre el jugador y el entrenador es evidente, el camino hacia una reunión permanente está plagado de obstáculos logísticos y financieros. Osimhen sigue siendo jugador del Galatasaray tras su sensacional fichaje procedente del Nápoles en el verano de 2025 y, aunque sigue coqueteando con la idea de volver a la Serie A, sigue respetando su entorno actual, aunque su negativa a celebrar el gol contra Spalletti sugirió que su corazón sigue guardando un lugar importante para su antiguo mentor.