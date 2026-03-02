Goal.com
¿Las mejores VPN para ver deportes en directo en marzo 2026?

GOAL analiza los mejores servicios VPN para seguir a tu equipo favorito desde cualquier parte del mundo.

Ver deportes en directo en EE. UU. no siempre es tan fácil como debería ser. Entre las leyes de restricción de retransmisiones que limitan la emisión de ciertos partidos y otras ligas o torneos que no tienen una cadena que los retransmita, puede resultar sorprendentemente difícil seguir los eventos con una retransmisión de alta calidad.

Es importante mantenerse conectado y seguro cuando se ven deportes en directo. Por suerte, con el servicio VPN adecuado, puedes ver tus deportes favoritos sin preocuparte por la seguridad de los datos, especialmente cuando intentas acceder a retransmisiones fuera de tu país o estado.

Tanto si quieres ver la Premier League en HD como si solo deseas acceder a un canal deportivo local en otro lugar, o estar al día de tu equipo deportivo mientras viajas por el mundo, GOAL ha elaborado una lista de los mejores servicios VPN que pueden ayudarte a disfrutar de los grandes partidos sin preocupaciones.

Sigue leyendo para descubrir los mejores proveedores de VPN para ver deportes en directo en Estados Unidos. También responderemos a algunas de las preguntas más frecuentes, para que puedas tomar la mejor decisión posible a la hora de elegir el servicio VPN más adecuado para ti.

Si lo prefieres, puedes ir directamente a nuestra lista de los 8 mejores servicios VPN para ver deportes en streaming.

Los mejores servicios VPN de un vistazo

Para ayudarte a tomar una decisión rápida, hemos desglosado las especificaciones, los precios y las características clave de las mejores VPN en la tabla comparativa que aparece a continuación:

Servicio VPNPrecio desdeNúmero de servidoresConexiones
NordVPN3,19 $ al mesMás de 8400 en 167 países10 dispositivos
SurfShark2,39 $ al mesMás de 4500 en 100 paísesIlimitado
ExpressVPN6,67 $ al mes3000 en 105 países5 dispositivos
CyberGhost2,19 $ al mes11 000 en 100 países7 dispositivos
StrongVPN3,97 $ al mes950 servidores en más de 30 países12 dispositivos

¿Qué es una VPN?

What is a VPN Getty Images

Una VPN (red privada virtual) es un tipo de tecnología que ayuda a crear una conexión segura y cifrada entre tu dispositivo y otra red mientras estás conectado a Internet.

Esto se consigue desviando tu tráfico de Internet a través de un servidor externo, lo que hace que parezca que estás accediendo a Internet desde una ubicación diferente.

Con una VPN, puedes acceder a sitios web restringidos, eludir las restricciones geográficas y proteger tus datos de los piratas informáticos.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar una VPN para ver deportes en streaming?

Steelers vs SeahawksGetty Images

El uso de un servicio VPN para ver deportes en streaming tiene varias ventajas. En primer lugar, te permite acceder a contenidos que, de otro modo, podrían no estar disponibles debido a restricciones geográficas.

En segundo lugar, proporciona una conexión segura para que puedas ver tus deportes favoritos sin preocuparte por la seguridad y la privacidad de tus datos.

Por último, el coste de utilizar una VPN puede ser mucho más barato que comprar una suscripción a varios servicios de streaming deportivo.

Cómo elegimos una VPN para deportes: cómo la probamos

VPN FeaturesPetter Lagson / Unsplash

Capacidades de desbloqueo geográfico

Sabemos que «contenido no disponible en su región» es el mensaje más frustrante que puede ver un aficionado. Para probarlo, no nos limitamos a iniciar sesión, sino que intentamos activamente eludir las restricciones de bloqueo más estrictas en la retransmisión de deportes.

  • Prueba de bloqueo: probamos cada VPN con respecto a las leyes de bloqueo de EE. UU. (como los bloqueos locales de la MLS o la MLB) y las restricciones internacionales.
  • Variedad de plataformas: hemos verificado el acceso a una amplia gama de plataformas deportivas dedicadas, como ESPN+, Peacock, Paramount+ y DAZN, conectándonos desde servidores en el Reino Unido, EE. UU., Canadá y Europa.
  • Consistencia: una VPN puede funcionar una vez, pero fallar la siguiente. Realizamos repetidos intentos de conexión durante varios días para asegurarnos de que las direcciones IP no fueran inmediatamente marcadas y bloqueadas por estos gigantes del streaming.

Impacto en la velocidad y la latencia

Los deportes en directo requieren más ancho de banda que el streaming estándar de Netflix, ya que la señal es en tiempo real. Incluso un retraso de una fracción de segundo (latencia) puede significar recibir una notificación de gol en tu teléfono antes de verlo en la pantalla.

  • El umbral 4K: medimos las velocidades de descarga para asegurarnos de que se mantuvieran constantemente por encima de los 25 Mbps, el mínimo requerido para el streaming de deportes en directo en UHD/4K sin buffering.
  • Comprobaciones de latencia (ping): Dimos prioridad a las VPN con puntuaciones de latencia bajas. Un ping alto provoca «efecto rebote» y retrasos, lo cual es inaceptable durante acciones rápidas como un contraataque o un sprint en la última vuelta.
  • Pruebas de distancia: realizamos pruebas de velocidad desde servidores cercanos (para obtener la mejor velocidad) y desde el otro lado del mundo (por ejemplo, conectándonos al Reino Unido desde Estados Unidos) para ver cómo gestionaban los protocolos VPN la transferencia de datos a larga distancia.

fubo sports at homefubo

Compatibilidad con dispositivos

La mayoría de los aficionados no ven los partidos importantes en un ordenador portátil, sino en una pantalla grande. Hemos evaluado la facilidad con la que se pueden ejecutar estas VPN en una configuración típica de salón.

  • Compatibilidad con Smart TV y consolas: instalamos aplicaciones directamente en Amazon Fire TV Stick, Android TV y Apple TV (a través de la configuración de DNS) para probar la navegabilidad de la interfaz con un mando a distancia estándar.
  • Conexiones simultáneas: sometimos a pruebas de estrés las afirmaciones de «multidispositivo» transmitiendo partidos en directo en un teléfono, una tableta y un televisor simultáneamente con una sola cuenta para asegurarnos de que la conexión no se interrumpiera ni se ralentizara el rendimiento.
  • Configuración del router: para los dispositivos que no son compatibles de forma nativa con las VPN (como los televisores inteligentes más antiguos o algunas consolas de videojuegos), comprobamos la facilidad con la que se podía configurar la VPN a nivel del router.

Tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente

Cuando el partido empieza en 5 minutos y tu transmisión no funciona, no puedes esperar 24 horas para recibir una respuesta por correo electrónico.

  • Prueba de estrés del chat en vivo: nos pusimos en contacto con el servicio de asistencia por chat en vivo 24/7 durante las horas punta de los partidos con problemas técnicos simulados (por ejemplo, «No puedo desbloquear la transmisión de la Premier League»).
  • Tiempo de resolución: cronometramos exactamente cuánto tiempo tardamos en conectar con un agente humano y, lo que es más importante, cuánto tiempo tardó en proporcionarnos un servidor o una solución que funcionara.
  • Calidad de la base de conocimientos: revisamos sus guías de autoayuda para ver si ofrecían pasos específicos y actualizados para la resolución de problemas en los servicios de transmisión de deportes, en lugar de solo consejos genéricos del tipo «apáguelo y vuelva a encenderlo».

¿Cómo elijo la mejor VPN para deportes?

choose the best VPN for sportsGetty Images

Ahora que ya conoce las ventajas de utilizar un servicio VPN para ver deportes en streaming, veamos cómo elegir la mejor VPN para deportes en directo.

El primer paso es asegurarte de que el proveedor de VPN tiene un buen número de servidores ubicados en los lugares a los que deseas acceder. Esto te garantizará que puedas acceder sin problemas a los servicios de streaming deportivo que elijas.

En segundo lugar, es importante comprobar la velocidad y la calidad de la conexión de la VPN. Esto es fundamental cuando se transmiten deportes en directo, ya que se necesita una conexión rápida y fiable sin ningún tipo de retraso.

Por último, también debes comprobar las características de seguridad de la VPN y asegurarte de que ofrece un cifrado sólido y otras características de seguridad.

Preguntas frecuentes

Setting up a VPN on your computer is a fairly simple process. First, you will need to select a provider and purchase a subscription.

Then, you'll need to download and install the software from the VPN provider. Once you have the software installed, you'll need to input the login credentials that they provided you.

After that, you can connect to the VPN, and you'll be all set to go. All VPN services will have their own easy-to-follow setup guide to help you along with the process.

When streaming sports using a VPN, it's important to check local regulations to make sure that your activities are legal.

In the US, streaming copyrighted content without permission is illegal, so you should always make sure to read the terms of service for any streaming service you are using.

Additionally, streaming services may be blocked in certain countries, so make sure to check this before you start streaming.

The answer to this question is: it depends. Generally speaking, a VPN will not significantly slow down your internet connection, but there are some factors that can impact your speeds.

The most common factors include the distance between the VPN server and your device, the number of people using the server at the same time, and the speed of the server's connection.

Some of the best VPN providers offer more optimized speeds than others, so it might be worth trying out a few different providers to see which one gives you the best connection speeds.

The cost of a VPN will vary depending on the VPN provider and the plan you choose. Generally speaking, most providers offer a range of plans at different prices.

You can get a basic plan for a few dollars a month, or you can opt for a more premium plan for a higher price.

Additionally, some providers offer discounts for long-term plans, so it's always worth shopping around to find the best deal.

Most of the best VPN services also offer a 30-day money-back guarantee.

Yes, there are free VPN options available. However, it is important to note that many of these free VPNs may not be as secure as their paid counterparts.

Therefore, it is vital to do research on each one to make sure that you are getting a reliable service.

Additionally, some of these free VPNs may limit the amount of data or bandwidth that you can use, so be sure to take into account your likely VPN usage before choosing one.

Ultimately, if you are looking for a secure and reliable service, a paid VPN is always the best option over a free VPN. If you’re dead set on a free VPN, though, we’d recommend going for Windscribe.

Using a VPN for sports streaming can be a safe way to watch your favorite games online, so long as you take the time to research the VPN you are using and ensure it's reputable.

A good VPN will have strong encryption protocols in place, which will keep your data secure from potential cyber criminals.

Additionally, it will have a no-logs policy, so your streaming activity will remain anonymous and private.

As mentioned above, it's always best to double-check the security setting when using a free service.

Yes, you can use a VPN on your mobile device - most VPNs have their own apps to make the task of connecting even easier.

All you need to do is download the appropriate app to your device, and follow the instructions for setup.

Once your device is connected to the VPN, you can start browsing the Internet with complete privacy and security.

