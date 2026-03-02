AFP
Lamine Yamal «tratado de forma muy injusta», según el seleccionador español, que insiste en que la estrella del Barcelona «tendrá derecho a celebrar» su duro trabajo
Trato injusto hacia Lamine Yamal
La intensa atención mediática sobre las celebraciones fuera del campo de Yamal ha suscitado recientemente un amplio debate, con críticas que cuestionan la agitada vida social del adolescente. Los observadores han seguido de cerca sus actividades, planteando dudas sobre si su tiempo libre es compatible con las enormes responsabilidades que asume tanto en el Barcelona como en la selección española. Esta división ha obligado a debatir sobre las extraordinarias presiones a las que se enfrenta un joven jugador que vive bajo el microscopio mundial. En una entrevista reciente con RNE, el seleccionador español De la Fuente respondió con firmeza a estas críticas para proteger a su jugador.
Expresó su alivio por el hecho de que la joven estrella siga siendo feliz a pesar del intenso ruido externo. «Lo celebro porque sé que lo ha pasado mal y que se le ha tratado de forma muy injusta. Cuando la gente empieza a centrarse en cosas como las fiestas, cumplir 18 años... Me duele mucho que siempre se valore si un futbolista tiene coche o novia», afirmó.
La realidad del entrenamiento invisible
Para contrarrestar la narrativa que rodea el estilo de vidadel joven extremo, De la Fuente arrojó luz sobre el agotador régimen diario que el público rara vez presencia. El seleccionador español detalló el inmenso esfuerzo físico y mental que se requiere para mantener unos estándares profesionales tan altos, señalando que la disciplina de Yamal es realmente inigualable. Esta implacable preparación previa constituye la base absoluta de sus increíbles actuaciones sobre el terreno de juego.
El técnico argumentó que cumplir con estas exigencias profesionales extremas le da al adolescente el derecho a disfrutar de su tiempo libre sin sentirse culpable. Desglosó con pasión la agotadora agenda del jugador. «Hace todo eso porque entrena tres horas al día, luego una hora con un entrenador personal, un psicólogo, un nutricionista, un especialista en rehabilitación, y luego está el entrenamiento "invisible"», añadió. «Y después de todo eso, algún día tendrá derecho a irse de fiesta. Pero eso es la consecuencia de todo el trabajo que realiza, y nadie habla de ello. Lamine lo ha pasado mal porque se le ha tratado injustamente, y ha demostrado fuerza y madurez para superar esa situación con 18 años».
Las ambiciones en la Copa del Mundo y la unidad del equipo
Más allá de defender a los jugadores individuales, De la Fuente también abordó las ambiciones más amplias de la selección española mientras se prepara para la Copa del Mundo de 2026. El entrenador ha logrado crear un ambiente «familiar» dentro del equipo, forjando profundas relaciones personales que ayudan a estrellas como Yamal, Dani Carvajal y Álvaro Morata a superar los momentos difíciles. Al bloquear intencionadamente el ruido mediático externo, el entrenador mantiene una visión clara y autónoma del futuro del equipo.
Tras haber conseguido ya la gloria europea, España es considerada por muchos como una de las grandes favoritas para el próximo torneo mundial, un estatus que el seleccionador acepta plenamente. «Es un orgullo que digan que somos capaces de ganar el Mundial, y nos sentimos capaces de ganar el Mundial. El abanico de posibles ganadores es amplio: Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Senegal, Marruecos... Y nosotros estamos entre ellos», afirmó con confianza.
Gestión de lesiones y expectativas futuras
Aunque la confianza es alta, la selección española aún se enfrenta a importantes obstáculos, sobre todo en lo que respecta a la forma física y la recuperación de los jugadores. De la Fuente destacó específicamente la situación del centrocampista del Manchester City Rodri, explicando que la inmensa pasión del ganador del Balón de Oro le llevó inicialmente a precipitar su proceso de rehabilitación. El seleccionador insistió en que respetar los plazos de recuperación obligatorios es absolutamente crucial para garantizar que los jugadores clave estén en plena forma para la prueba definitiva.
En cuanto a Yamal, los próximos años se definirán por su capacidad para equilibrar el rigor profesional necesario con su espontaneidad juvenil. Se espera que sea el motor creativo tanto del resurgimiento del Barcelona como de la búsqueda de España de su segunda estrella en la Copa del Mundo.
