adidas
Traducido por
¡Lamine Yamal, el «rompecorazones»! El amor está en el aire para la joven promesa del Barcelona, ya que adidas lanza unas nuevas botas exclusivas
adidas celebra el Día de San Jorge
Las nuevas F50 «Heartbreaker» se inspiran en el Día de Sant Jordi (San Jorge en Inglaterra), una celebración catalana del romanticismo, la cultura y la literatura que tiene lugar el 23 de abril. En toda la región, los enamorados intercambian rosas y libros para conmemorar la ocasión, y la tradición dicta que los hombres regalen una rosa a las mujeres y estas, a su vez, regalen un libro a los hombres.
- adidas
El F50 «Heartbreaker» de Yamal
Para celebrar la fiesta nacional, adidas ha lanzado un nuevo par de botas F50 para Yamal, la sensación del Barcelona y de la selección española, uno de sus deportistas más destacados de la era moderna y, por supuesto, natural de Cataluña.
Las botas presentan un intrincado gráfico de rosas que florece sobre un nítido color blanco, con el talón adornado con el logotipo personalizado «Football's Heartbreaker» (el rompecorazones del fútbol), algo que el gigante alemán de la ropa deportiva describe como «un guiño juguetón al estilo de juego electrizante de Yamal: romper los corazones de los defensas y dejar una rosa a su paso después de cada momento decisivo en el campo».
Este es ya el tercer par de botas exclusivas que adidas le ha regalado al delantero, y solo tiene 18 años. Ahí es cuando sabes que es auténtico.
¿Es Yamal un auténtico rompecorazones?
A pesar de su corta edad, Yamal ya ha sido noticia por su vida sentimental, tras romper con la rapera argentina Nicki Nicole en noviembre de 2025, tras una relación muy pública con la joven de 25 años, que a menudo viajaba a Barcelona para verlo jugar. Su separación se produjo en un contexto de acusaciones de infidelidad contra el adolescente.
- AFP
Diseñado para el rendimiento
Yamal ha diseñado sus nuevas botas en colaboración con adidas, y estas cuentan con un «ajuste perfecto que no distrae» para que el jugador pueda concentrarse exclusivamente en el juego. El diseño sin cordones proporciona a los jugadores una superficie de golpeo limpia, mientras que el cuello «Primeknit» se amolda a la forma del pie para ofrecer comodidad y seguridad. La parte superior ligera «Fibretouch» proporciona sujeción y una sensación de suavidad, mientras que la tecnología «Sprintweb» ofrece una superficie texturizada para mejorar el contacto con el balón, especialmente al regatear a gran velocidad, la especialidad de Yamal.
El extremo estrenó las nuevas F50 a mitad de semana contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, consiguiendo una asistencia en el partido en el que el Barça no logró remontar en la vuelta de las semifinales. Esperará que las botas le traigan más éxitos en el futuro.
Las adidas F50 «Heartbreaker» ya están a la venta en adidas.com.
Anuncios