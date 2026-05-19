El delantero hace un balance desalentador de la temporada. Al preguntarle por el mejor momento, respondió: «No ha habido muchos, porque no hemos ganado nada. Nos eliminaron de la Copa y de la Liga de Campeones, así que pocos momentos memorables».
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«La verdad es que no había mucho»: la estrella del BVB, que quiere marcharse, sorprende con sus declaraciones
El guineano fue claro: «Ser segundos no basta; en el Dortmund queremos títulos. La Bundesliga es difícil y además nos eliminaron de la Copa DFB, así que esta temporada no ha tenido grandes momentos».
Desde hace tiempo se rumorea que Guirassy podría marcharse este verano. Al parecer, el Fenerbaçe ha logrado avances significativos en las negociaciones con el jugador de 30 años. Según el informe, hubo una conversación personal entre el presidente del club, Sadettin Saran, y el delantero del BVB, y ya se habla de un «acuerdo de principio».
- AFP
Al parecer, Guirassy quiere dejar el BVB
Guirassy tiene contrato con el Dortmund hasta 2028, pero según Sky Sport quiere marcharse este verano. Pese a que clubes como el Real Madrid o el Manchester City podrían ficharlo por 40 millones gracias a una cláusula, aún no han contactado con él. Aun así, equipos como el Fenerbahce, el Tottenham Hotspur y el AC Milan sí le siguen de cerca.
Guirassy en el BVB: 96 partidos, 60 goles
El internacional, con 26 partidos a sus espaldas, fichó por el Dortmund en 2024 procedente del VfB Stuttgart por un traspaso de 18 millones de euros. En su primera temporada, Guirassy causó sensación de inmediato.
Logró 38 goles y nueve asistencias, incluido el Mundial de Clubes. En la temporada que acaba de terminar, tras superar una sequía goleadora, sumó 22 goles y seis asistencias en 46 partidos oficiales.