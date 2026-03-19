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La Premier League se dispone a modificar las normas de gasto de cara a la temporada 2026/27
Traspasos presupuestarios y deducciones estrictas de puntos
Las nuevas normas establecen que, si un club no agota su límite del 85 % de los ingresos destinado a fichajes, salarios de los jugadores y comisiones de agentes durante dos temporadas consecutivas, podrá transferir hasta un 10 % de ese presupuesto al siguiente ejercicio. Aunque el límite estándar es del 85 %, hay factores complejos que pueden permitir a los clubes alcanzar el 115 %. No obstante, el incumplimiento de este nivel máximo dará lugar a una multa y a una deducción obligatoria de seis puntos. Este ajuste proporciona una red de seguridad para quienes practican la austeridad, al tiempo que penaliza estrictamente el gasto excesivo.
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El Brighton lidera la campaña a favor de un cambio en el reglamento
La enmienda aprobada fue propuesta inicialmente por el Brighton & Hove Albion durante una reunión celebrada antes de Navidad. Los Seagulls, considerados por muchos como uno de los clubes mejor gestionados de la división, sugirieron este «ajuste» para garantizar que una planificación responsable a largo plazo no se vea penalizada por unos límites de gasto anuales rígidos.
Los informes indican que ninguno de los 20 equipos actuales de la Premier League se opuso a la propuesta liderada por el Brighton. Tras este respaldo unánime, se espera que la liga ratifique formalmente el cambio y lo ponga en práctica antes de que concluya la presente temporada, mucho antes de su implantación en la 2026/27.
En contradicción con la UEFA y las normas europeas
Esta decisión de mantener un límite de gasto más flexible se produce a pesar del creciente escrutinio por parte de la UEFA. El organismo rector del fútbol europeo aplica un límite de gasto regulado (SCR) mucho más estricto, del 70 %, a los clubes que participan en la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga de Conferencias, lo que suscita la preocupación de que la Premier League esté creando una brecha financiera.
Existe el temor en todo el continente de que los rivales europeos se vean obligados a asumir «riesgos adicionales» para seguir el ritmo de los clubes ingleses en el mercado de fichajes. Sin embargo, la Premier League ha rechazado estas preocupaciones, sosteniendo que su modelo específico del 85 % es necesario para garantizar el «equilibrio competitivo» dentro del fútbol nacional.
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Preocupaciones sobre el rendimiento ante los cambios financieros
El debate sobre las normas de gasto llega en un momento delicado para la primera división inglesa, tras una semana decepcionante en las competiciones europeas. A pesar de la enorme riqueza de la liga, solo el Arsenal y el Liverpool lograron clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones de entre los seis clubes participantes.
El Newcastle United sufrió una humillante derrota por 7-2 a manos del Barcelona, mientras que el Manchester City fue superado por el Real Madrid y el Chelsea cayó por un marcador global de 8-2 ante el París Saint-Germain. Estos resultados han echado más leña al fuego en cuanto a si el dominio financiero de la Premier League se traduce en superioridad sobre el terreno de juego frente a la élite europea.
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