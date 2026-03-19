La Premier League se dispone a modificar las normas de gasto de cara a la temporada 2026/27

La enmienda aprobada fue propuesta inicialmente por el Brighton & Hove Albion durante una reunión celebrada antes de Navidad. Los Seagulls, considerados por muchos como uno de los clubes mejor gestionados de la división, sugirieron este «ajuste» para garantizar que una planificación responsable a largo plazo no se vea penalizada por unos límites de gasto anuales rígidos.

Los informes indican que ninguno de los 20 equipos actuales de la Premier League se opuso a la propuesta liderada por el Brighton. Tras este respaldo unánime, se espera que la liga ratifique formalmente el cambio y lo ponga en práctica antes de que concluya la presente temporada, mucho antes de su implantación en la 2026/27.