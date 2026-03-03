Getty/GOAL
La «longevidad» de Kylian Mbappé, comparable a la de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, se pone en duda tras las declaraciones del exdelantero del Arsenal, que revela sus temores sobre la estrella del Real Madrid
¿Cuántos goles necesita Mbappé para batir el récord histórico de Francia?
Mbappé ha marcado 55 goles con su selección en 94 partidos. Está a solo dos goles del récord histórico de Olivier Giroud con Les Bleus, y se espera que en un futuro no muy lejano haga historia.
Entonces, el listón se elevará a una altura que pocos pueden soñar con alcanzar, pero ¿se llegarán a alcanzar las tres cifras? Los grandes de todos los tiempos, Messi y Ronaldo, han superado ese hito con Argentina y Portugal respectivamente y no dan señales de ralentizar su ritmo mientras se preparan para disputar otro Mundial.
Mbappé, si su estado físico lo permite, estará en el torneo de este verano en Norteamérica, tras haber disputado las dos últimas finales, triunfando en 2018 y marcando un hat-trick contra Argentina en 2022, y sigue siendo una presencia emblemática para Francia.
¿Podrá Mbappé emular a Messi y Ronaldo alcanzando los 100 goles internacionales?
Cuando se le preguntó si Mbappé es capaz de alcanzar los 100 goles, el exdelantero del Arsenal y del Lorient Aliadiere, en declaraciones a GOAL en colaboración con el casino 7bet UK, respondió: «Sin duda. Si se mantiene en forma, para mí es el mejor jugador. Lo hemos visto en Francia, es increíble. No se trata solo de los goles, sino de lo que es capaz de hacer y lograr individualmente.
Lo único que diría, dado que empezó a jugar cuando era muy joven, es si será capaz de tener la longevidad que tuvieron Cristiano Ronaldo y Messi. ¿Será capaz de seguir rindiendo y jugando al máximo nivel a los 35 años? Obviamente, sabemos que el fútbol es un deporte muy, muy exigente físicamente y que quizá cada vez lo es más. Aunque se aplique la ciencia al juego, lo que ayuda más a los jugadores es la recuperación y todos los artilugios, médicos y demás recursos que hay hoy en día para ayudarles.
Pero sí, para mí, es increíble. Es un jugador increíble. El mejor que he visto en mucho tiempo. Pero, ¿podrá llegar a eso? Le quedan 45 para llegar a los 100, todavía le queda un largo camino por recorrer. Tiene que seguir rindiendo.
Hasta ahora, ha sido muy, muy constante en su carrera y en su juego. Pero no veo cómo no va a alcanzar esas cifras, porque juega en uno de los mejores clubes del mundo. Sigue marcando goles y sigue rindiendo. Le cuidan. Recibe el mejor trato. Así que, sí, creo que lo conseguirá. Será interesante ver el Mundial este verano. Si puede llevarnos de nuevo a la victoria, sería estupendo».
Giroud feliz de ceder el récord a su compañero ganador de la Copa del Mundo
El exdelantero del Arsenal, Chelsea y AC Milan, Giroud, ha aceptado el hecho de que Mbappé superará su récord goleador, y el veterano delantero espera que su ilustre compatriota pueda formar parte de un club exclusivo.
El jugador de 39 años, que ha vuelto a su país natal con el Lille tras una breve etapa en el LAFC de la MLS, ha dicho sobre Mbappé: «Por supuesto que me superará. Le quedan al menos otros cinco, siete o incluso más años en la selección francesa. Espero que llegue incluso a los 100 goles».
Mbappé no se ha atrevido a fijarse ningún objetivo, ya que para él el éxito colectivo es más importante que los reconocimientos individuales. El jugador de 27 años ha declarado: «No estoy rompiendo ningún tabú al decir que puedo marcarle a cualquiera. Pero lo más importante es ganar y ayudar al equipo. El récord llegará de forma natural, y cuando suceda, estaré feliz y seguiré adelante».
Lesion de Mbappé: Problema en la rodilla antes de los partidos contra el Manchester City y Brasil
Mbappé se está recuperando de una lesión de rodilla que le impide jugar con el Real Madrid. Aún no se ha fijado una fecha para su regreso, mientras los blancos cuentan los días que faltan para el partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City y Francia se prepara para los partidos amistosos contra Brasil y Colombia.
