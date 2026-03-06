Getty
Traducido por
La leyenda del Leeds United explica por qué Elland Road tiene más valor que cualquier fichaje y por qué podría ayudar a mantener al equipo en la Premier League
Algo por lo que gritar: Leeds cumple con su apasionada afición
La gloria del título de liga se saboreó la temporada pasada, cuando se acumularon 100 puntos y se reservaron los billetes de vuelta a la máxima categoría con un estilo ganador. Mantener la competitividad entre la élite del fútbol inglés nunca iba a ser fácil.
Sin embargo, el Leeds ha reunido una plantilla que combina la capacidad de cambiar el rumbo de los partidos con una energía ilimitada, y el ruido que se extiende desde las gradas durante cada partido en casa ayuda a conseguir lo más codiciado: pequeñas ventajas.
Dado que los blancos aún no están en condiciones de igualar el poderío económico de sus rivales, que no dudan en invertir miles de millones de libras en un número relativamente reducido de ventanas de fichajes, tienen que ser creativos en la búsqueda de los preciados puntos.
Se ha encontrado valor en el mercado de fichajes, con jugadores como Dominic Calvert-Lewin, Gabriel Gudmundsson y Anton Stach, pero la mejor operación del Leeds ha sido dar a su fiel afición algo por lo que animar.
- Getty
Por qué el ambiente de Elland Road vale más que cualquier fichaje
El exjugador del Leeds y ganador de títulos McAllister lo admite, y el legendario centrocampista escocés, en declaraciones a GOAL en colaboración con Grosvenor Casino, responde a la pregunta de si un Elland Road animado vale más que un traspaso millonario: «Por supuesto. Elland Road es un lugar fantástico para jugar al fútbol y creo que cuando los aficionados ven que hay un grupo de jugadores en ese campo —se puede debatir el nivel de los jugadores que tiene el Leeds en este momento en comparación con los que ha tenido en el pasado—, pero en cuanto el público siente que está viviendo el comienzo del partido y que los que salen al campo durante el partido lo están dando todo, se obtiene un apoyo increíble.
«En primer lugar, eso es lo que quieren ver. Obviamente, quieren ver un fútbol atractivo, quieren ver a gente haciendo jugadas individuales y cosas así, pero creo que, en este momento, están en una lucha y tienen una ventaja sobre los equipos que están por debajo de ellos. Mi sensación es que tienen suficiente, pero solo lo tendrán si el público les sigue apoyando, y creo que Daniel lo ha conseguido. Creo que lo ha demostrado este año».
Ajuste táctico: Farke acalló los rumores sobre su salida con decisiones valientes.
McAllister añadió el ajuste táctico que tan bien le ha funcionado al Leeds esta temporada, con Farke —que en un momento dado se enfrentaba a preguntas sobre su futuro— demostrando que no teme tomar decisiones importantes mientras opera bajo los focos más brillantes: «Hubo un cambio en el Etihad, donde pasaron a jugar con tres defensas, cuando estaban recibiendo una paliza [contra el Manchester City], y simplemente cambiaron y empezaron a pasar el balón a Calvert-Lewin un poco más rápido. Eso cambió su temporada.
Fue interesante ver el partido de la otra noche contra el Sunderland. Me pareció que jugaron un poco sobre seguro y que quizá intentaban proteger el empate en lugar de ir a por el Sunderland. El Sunderland no hizo un gran partido, así que creo que aprenderán de ello. Creo que si son un poco más valientes y le pasan el balón a Calvert-Lewin y le dan un buen servicio, él será otro catalizador, junto con el público, para mantener al Leeds en la Premier League».
- Getty Images Sport
Partidos del Leeds 2025-26: recta final crucial para los blancos
La derrota por 1-0 del Leeds ante el Sunderland lo ha dejado en el puesto 15 de la tabla, a tres puestos y otros tantos puntos de la zona de descenso, con nueve partidos por disputar. Todavía le quedan por jugar contra la mayoría de los equipos que lo rodean, incluidos el Wolves, el Burnley, el West Ham, el Tottenham, el Brighton y el Crystal Palace.
Sin embargo, la atención está a punto de centrarse en la FA Cup, y los blancos esperan que el legendario ambiente de su estadio les ayude a superar la ronda de octavos de final contra el Norwich, equipo de la Championship, el domingo, y a pasar a cuartos de final.
Anuncios