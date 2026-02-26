Getty/GOAL
La leyenda del Arsenal califica al «Thierry Henry en su mejor momento» Viktor Gyokeres como «el eslabón perdido» en la lucha por el título de la Premier League
Gyokeres ha marcado ocho goles en 2026.
Gyokeres fichó por el Emirates Stadium por 55 millones de libras (75 millones de dólares) durante el verano de 2025. Le costó adaptarse al Arsenal, a pesar de su experiencia previa en el fútbol inglés, y se cuestionó su capacidad para liderar la delantera del equipo más ambicioso.
Sin embargo, desde principios de año ha demostrado sus cualidades con mayor regularidad. El jugador de 27 años marcó dos goles en la victoria por 4-1 en el derbi contra el Tottenham, lo que le ha llevado a sumar 15 goles en todas las competiciones esta temporada. Ha marcado ocho goles en 2026 y nadie en la Premier League puede presumir de haber superado ese registro.
El delantero sueco comparado con el gran Henry de los Gunners
El icono del Arsenal, Parlour, cree que Gyokeres podría ser una pieza clave para los Gunners en su búsqueda del tan esperado título, y ha declarado a The Sun: «Si puede hacer lo que hizo contra el Tottenham semana tras semana, sería fantástico. Parecía un jugador diferente contra el Tottenham. Se le ve mucho más seguro.
No solo por los goles que marcó, sino porque su juego en general fue mucho mejor. Se colocaba en las posiciones adecuadas. El último gol fue como los que marcaba Thierry Henry en su mejor momento. Henry solía hacer eso con regularidad. Por lo tanto, si puede mantener esa forma, sería el eslabón perdido, porque probablemente ese sea el punto más débil del Arsenal. Si se analiza al equipo en general, es la fuerza de ataque.
Hay que hacerlo semana tras semana. Eso es lo difícil. Thierry, obviamente, lo hacía semana tras semana. Y si Gyokeres puede hacerlo, eso podría marcar la diferencia este año, sin duda».
Parlour formó parte de la legendaria plantilla de los «Invencibles» del Arsenal en la temporada 2003-04, que sigue siendo el último equipo de los Gunners en ganar la Premier League. La plantilla de 2025-26 tiene una ventaja de cinco puntos en lo alto de la tabla.
Parlour dijo: «Si me hubieras dicho en 2004 que no volverías a ganar la liga en otros veinte años, te habría respondido: "Ni hablar. Seguro que ganaremos la liga antes de eso". Esto demuestra lo difícil que es ganar esa liga».
El Arsenal dijo que despedir a Arteta sería una «locura».
Arteta está bajo presión para cumplir con las expectativas esta temporada tras haber quedado tres veces consecutivas en segundo lugar. Tiene al Arsenal en la lucha por un cuádruple sin precedentes, pero su puesto podría verse amenazado si otra temporada terminara sin títulos.
Parlour cree que un cambio en el banquillo sería una decisión desastrosa, independientemente de lo que ocurra a partir de ahora. El exinternacional inglés añadió: «El problema es: ¿quién es el hombre adecuado? ¿Cuántos entrenadores hay ahí fuera? No se puede seguir haciendo lo que hacen otros equipos, limitarse a elegir entrenadores por elegir y luego despedirlos.
Creo que sería una locura despedirlo. Sé que todos estaríamos muy decepcionados si volvieran a quedar segundos, y yo también lo estaría. La gente dirá que hay que cambiar, pero ¿cambiar para quién? Esa es la gran pregunta. ¿Quién hay ahí fuera para hacer un trabajo como el de Mikel Arteta? No lo sé».
¿Será Gyokeres la pieza final del rompecabezas para ganar el título?
El Arsenal está decidido a evitar verse obligado a entrar en lo que podría ser un mercado de entrenadores saturado este verano, con equipos como el Manchester United, el Tottenham y el Real Madrid también en busca de nuevos entrenadores permanentes.
Gyokeres fue considerado la pieza final del rompecabezas para ganar el título de los Gunners cuando llegó procedente del Sporting, con los casi hombres clamando por un temible número 9, y aún puede cumplir con esa misión.
