La Finalissima entre Argentina y España en duda tras la suspensión de la Qatar Stars League hasta nuevo aviso

A solo 26 días del inicio previsto, el ambiente en todo el Golfo Pérsico está cargado de incertidumbre. Los informes actuales indican que el espacio aéreo regional está restringido, lo que complica la logística de los viajes tanto para la delegación española como para la argentina. Si bien la Asociación de Fútbol de Catar se encarga de los asuntos internos, la Finalissima está supervisada técnicamente por el Comité Supremo del país. Estos altos funcionarios tendrán la responsabilidad última de determinar si el evento puede celebrarse o si su cancelación es inevitable.

Se espera que el Comité Supremo dé prioridad a la seguridad de las selecciones española y argentina por encima de cualquier otra consideración. La decisión definitiva sobre el destino del partido dependerá en gran medida de la evolución de las tensiones regionales en los próximos días. Los planes de preparación de España se han visto especialmente afectados, ya que también tenían previsto aprovechar este parón para disputar un partido amistoso contra Egipto. Por ahora, la logística del parón internacional sigue a merced de la inestable situación de seguridad en Oriente Medio.