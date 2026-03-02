La ex estrella del PSG podría regresar a la selección italiana casi tres años después de su última convocatoria para la repesca del Mundial

La decisión de reintegrar a Verratti en el equipo es una clara declaración de intenciones de Gattuso, quien tomó las riendas con la misión de restaurar el orgullo italiano tras el fracaso de la campaña de clasificación para el Mundial bajo la dirección de Luciano Spalletti. A pesar de que Verratti ha jugado fuera de la élite europea, en el Al-Arabi y el Al-Duhail, su pedigrí sigue siendo indiscutible. El experimentado centrocampista ha estado jugando en Qatar con el Al-Arabi y el Al-Duhail desde que dejó el París Saint-Germain, y su ausencia de las convocatorias de Italia en los últimos años había llevado a muchos a asumir que su carrera internacional había terminado. Ahora, parece que Gattuso está dando prioridad al liderazgo veterano sobre la exuberancia juvenil en un intento por evitar otro desastre en la clasificación para el Mundial.

El enfoque de Gattuso se basa en la creencia de que la capacidad única de Verratti para dictar el ritmo del juego podría ser el factor decisivo en el cauteloso entorno de la eliminatoria contra Irlanda del Norte el 26 de marzo, que, en caso de ganar, irá seguida de un partido contra Gales o Bosnia y Herzegovina el 31 de marzo. Sin embargo, Gattuso, que mantiene una estrecha relación personal con el centrocampista, ha decidido claramente que su calidad técnica y su experiencia podrían ser muy valiosas durante la gran presión de los partidos de repesca. Es una decisión audaz, pero no del todo sorprendente dada la personalidad de Gattuso, que busca estabilizar un barco que se ha tambaleado con frecuencia en el camino hacia los grandes torneos en los últimos años.