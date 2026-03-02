La estrella inglesa Missy Bo Kearns y su novio, también futbolista profesional, anuncian su embarazo, mientras que Leah Williamson, Alessia Russo y otras jugadoras de las Lionesses comparten su emoción por la noticia

Kearns tiene todas las posibilidades de seguir los pasos de Chapman y jugar en un Mundial como madre, ya que su fecha prevista de parto es nueve meses antes de que comience el torneo de 2027 en Brasil. La estrella del Aston Villa, habitual en las selecciones juveniles de Inglaterra, ha ido creciendo de forma constante hasta llegar a la selección absoluta en los últimos tiempos, debutando con las Lionesses en junio del año pasado, nada menos que en un choque contra la campeona del mundo, España.

No entró en la convocatoria para la Eurocopa, que se celebró unas semanas más tarde, pero fue nombrada suplente para el torneo y, una vez finalizado este, Kearns sumó a su única internacionalidad con Inglaterra dos apariciones más antes de que terminara 2025, en amistosos contra Australia y Ghana.

Las Lionesses no cuentan con mucha profundidad en el centro del campo. Keira Walsh y Georgia Stanway tienen aseguradas las dos posiciones más retrasadas en el centro del campo, con Ella Toone como titular en el puesto de número 10, que también pueden ocupar jugadoras como Lauren James y Jess Park. Pero no hay muchas alternativas para Walsh y Stanway, y Kearns y su compañera en el Villa, Lucia Kendall, se han perfilado recientemente como posibles refuerzos en esa posición.

Por ahora, Kearns se centrará en este nuevo y emocionante capítulo de su vida. Se perderá la próxima fase de clasificación para el Mundial, que comienza el martes contra Ucrania, y el resto de la temporada 2025-26 del Villa, mientras se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo. Y cuando piense en volver al campo, habrá muchos más capítulos emocionantes que escribir, con su pequeño a cuestas.