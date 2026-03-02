La estrella del Real Madrid se perderá el partido decisivo de La Liga por una visita al dentista, en un nuevo revés para el equipo de Álvaro Arbeloa, que busca recortar distancias con el Barcelona

El Madrid ha sufrido un revés inesperado antes de su crucial encuentro de Liga contra el Getafe, ya que el centrocampista francés Camavinga ha sido descartado oficialmente para el partido. En una semana en la que cada punto cuenta para el equipo de Arbeloa en su persecución del líder de la liga, el Barcelona, perder a uno de sus activos más versátiles es un trago amargo. La ausencia se confirmó el lunes por la mañana, lo que obligó a un cambio de última hora en los planes tácticos preparados en Valdebebas.

El motivo de la exclusión del exjugador del Rennes es ciertamente poco convencional en el mundo del deporte de élite. El periodista Manu Sainz, del diario español AS, informó de este insólito acontecimiento. El lunes por la noche, Arbeloa no podrá contar con el francés debido a un repentino problema dental. El centrocampista tuvo que acudir urgentemente al dentista el sábado pasado, lo que le convierte en una gran duda para recibir al equipo de José Bordalás.