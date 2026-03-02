Getty Images Sport
La estrella del Real Madrid se perderá el partido decisivo de La Liga por una visita al dentista, en un nuevo revés para el equipo de Álvaro Arbeloa, que busca recortar distancias con el Barcelona
Una ausencia inesperada afecta al mediocampo del Madrid
El Madrid ha sufrido un revés inesperado antes de su crucial encuentro de Liga contra el Getafe, ya que el centrocampista francés Camavinga ha sido descartado oficialmente para el partido. En una semana en la que cada punto cuenta para el equipo de Arbeloa en su persecución del líder de la liga, el Barcelona, perder a uno de sus activos más versátiles es un trago amargo. La ausencia se confirmó el lunes por la mañana, lo que obligó a un cambio de última hora en los planes tácticos preparados en Valdebebas.
El motivo de la exclusión del exjugador del Rennes es ciertamente poco convencional en el mundo del deporte de élite. El periodista Manu Sainz, del diario español AS, informó de este insólito acontecimiento. El lunes por la noche, Arbeloa no podrá contar con el francés debido a un repentino problema dental. El centrocampista tuvo que acudir urgentemente al dentista el sábado pasado, lo que le convierte en una gran duda para recibir al equipo de José Bordalás.
Arbeloa se ve obligado a realizar cambios tácticos de última hora.
A pesar de las esperanzas iniciales de que el jugador de 23 años pudiera superar el dolor o que el procedimiento dental se resolviera rápidamente, la realidad resultó ser diferente. El lunes por la mañana, finalmente fue descartado de los planes y no apareció en la lista oficial del Madrid para el duelo. Esta retirada tardía deja un vacío significativo en el centro del campo que Arbeloa debe ahora llenar con las opciones disponibles que le quedan.
La noticia supone una frustración para el Real Madrid, que recientemente se ha enfrentado a lo que se ha descrito como una situación «nebulosa» en cuanto a lesiones en su sala de tratamiento. Con el aumento continuo de lo que está en juego en la competición nacional, perder a un jugador que proporciona una cobertura tan intensa está lejos de ser lo ideal. Sin embargo, el vacío repentino creado por la ausencia del francés supone una oportunidad significativa para que aquellos que se encuentran en la periferia del once inicial dejen huella.
Surgen oportunidades para Brahim y Cestero
Como se destaca en el informe original de AS, la desgracia de uno es la oportunidad de otro, señalando una oportunidad para Brahim Díaz o para Cestero. Arbeloa lleva tiempo intentando dar más minutos a Brahim, sobre todo alineándolo en el centro del campo en un papel similar al de Jude Bellingham. La capacidad del exjugador cedido por el AC Milan para conducir el balón podría ser clave para desbloquear la obstinada defensa del Getafe, que es muy difícil de superar.
Además, la profundidad de la plantilla se pondrá a prueba, ya que Arbeloa mira hacia la generación más joven de talentos formados en la cantera. La ausencia de Camavinga aumenta exponencialmente las opciones de Thiago Pitarch, que participó en las recientes victorias contra el Benfica. Arbeloa ha dado claras señales de querer apostar por él de forma más decidida, tal y como hizo en el partido de vuelta contra el Benfica junto a César Palacios, lo que supone un posible punto de inflexión para la integración de los jóvenes.
Alineación prevista para el choque capitalino
Ahora que la lista de convocados es pública y el centrocampista titular está fuera de juego, el cuerpo técnico ha tenido que reaccionar rápidamente. Aunque la emergencia dental es un obstáculo extraño, las altas expectativas en el Santiago Bernabéu siguen siendo las mismas. El Real Madrid sabe que cualquier resultado que no sea los tres puntos supondría un duro golpe para sus aspiraciones al título nacional. Mientras se preparan para recibir al Getafe, un equipo conocido por complicar la vida a sus rivales, los hombres de Arbeloa tendrán que demostrar su resistencia. Todas las miradas se dirigen ahora al césped del Bernabéu para ver si este contratiempo de última hora frena su impulso.
