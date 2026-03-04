La estrella del Bayern de Múnich afirma que Vincent Kompany «sabe lo que me motiva» y revela el «importante» papel del entrenador en su ascenso al estrellato

Pavlovic, de 21 años, ha jugado 32 partidos con el Bayern en todas las competiciones en lo que va de temporada, 25 de ellos como titular, mientras el Bayern sigue impresionando en la Bundesliga, la Liga de Campeones y la DFB-Pokal. Su ascenso a la fama en el gigante bávaro es una prueba de su talento, pero él insiste en que gran parte del mérito es del entrenador belga Kompany.

En una entrevista con Sky Sport, Pavlovic destacó cómo el técnico belga ha sido fundamental para perfeccionar su juego, especialmente en el aspecto defensivo. «Vincent Kompany tiene una gran influencia. Simplemente sabe cómo juego al fútbol, cómo funciono, y también me ha llevado a otro nivel en defensa. Por eso es muy importante y es muy divertido jugar a sus órdenes», explicó el centrocampista.