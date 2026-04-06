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Hussein Hamdy

Traducido por

Kimmich: «Mbappé salvó al Real Madrid de varios tropiezos... y este es el plan para derrotarlos»

J. Kimmich
H. Kane
K. Mbappe
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La estrella del Bayern guarda recuerdos tristes frente al Real Madrid

Joshua Kimmich, estrella del Bayern de Múnich, ha destacado la necesidad de imponer el estilo del equipo bávaro sobre el terreno de juego para lograr un resultado positivo frente al Real Madrid, mañana martes.

Kimmich declaró, durante la rueda de prensa previa al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones: «En general, queremos dejar nuestra huella en cada partido. El Real Madrid tiene un estilo propio y es capaz de crear peligro en cualquier situación, por lo que será importante imponer nuestros puntos fuertes en el campo y, por supuesto, adaptarnos un poco a su forma de jugar».

  • Recuerdos tristes

    Sobre sus recuerdos del último enfrentamiento eliminatorio contra el Real Madrid, el internacional alemán dijo: «Tras el partido de ida sentí que podríamos haber conseguido una victoria más abultada, y en la vuelta el Real Madrid fue claramente superior; luego, Davies nos puso por delante con un gol magnífico, y volvimos al campo pensando que podríamos haberlo hecho mejor; sin embargo, este año no tenemos ningún jugador lesionado, algo que solía ocurrir siempre que veníamos a jugar aquí, y estamos muy contentos de que todos estén en forma».

    En cuanto al ambiente en el Santiago Bernabéu, Kimmich explicó: «El ambiente y la afición aquí son muy especiales. Hemos venido muchas veces con buenas intenciones, pero nos hemos ido decepcionados; sin embargo, esta vez el partido de vuelta será en Múnich, y eso supone una ventaja para nosotros».

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  • La importancia de Ken

    Kimmich añadió: «Harry Kane es increíblemente importante para nosotros, y eso es obvio; es un elemento clave en nuestro estilo de juego, porque no es solo un goleador, sino un líder nato y un ejemplo a seguir, y tiene una mentalidad especial para un delantero; es importante que esté mañana en el campo para aportar su liderazgo».

    Sobre si había visto los partidos del Real Madrid contra el Manchester City, Kimmich comentó: «No he visto los partidos, pero esto es el Real Madrid, y aquí las cosas a veces son diferentes. Quizá esperábamos que el City dominara, así que fue emocionante ver cómo se clasificaban. El City y el Real Madrid se han enfrentado muchas veces, y el Real Madrid se ha clasificado en varias ocasiones, aunque a veces pensáramos que no era merecido, pero esta vez, contra el City, su clasificación fue merecida».

    Sobre el secreto de la victoria ante el Real Madrid, Kimmich destacó: «Si quieres ganar al Real Madrid, tienes que estar en tu mejor momento mental y táctico. Aquí todos estamos emocionados y felices por jugar mañana. Es el máximo nivel de competición, lo que soñamos como jugadores, y esperamos con ganas el partido de mañana».

    Leer también: La inteligencia artificial pronostica quién se clasificará en el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich

  • Arma letal

    Cuando se le preguntó si este partido enfrentaba a los dos mejores equipos del mundo, respondió: «Siempre es un partido muy especial y, para mí, el Real Madrid y el Bayern de Múnich son los dos clubes más grandes del mundo».

    Y sobre lo que hace que este enfrentamiento sea especial, dijo: «Nuestro entrenador no suele hacer muchos cambios según el partido, pero todos sentimos que este partido de cuartos de final contra el Real Madrid es algo especial y lo esperamos con mucha ilusión. Cuando era niño, venía a ver el estadio incluso cuando no había partido, y entonces me di cuenta de lo grandioso que es este lugar. No es algo habitual; por momentos como este entrenamos cada día, y espero que mañana hagamos un buen partido».

    Y concluyó: «Kylian Mbappé puede ayudar a cualquier equipo, porque tiene una calidad individual excepcional y es el capitán de la selección francesa. Esta temporada ha decidido muchos partidos, incluso cuando el Real Madrid ha pasado por momentos difíciles... Es un arma letal. He jugado contra él varias veces y sabemos lo que nos espera».