Kimmich: «Mbappé salvó al Real Madrid de varios tropiezos... y este es el plan para derrotarlos»

Kimmich añadió: «Harry Kane es increíblemente importante para nosotros, y eso es obvio; es un elemento clave en nuestro estilo de juego, porque no es solo un goleador, sino un líder nato y un ejemplo a seguir, y tiene una mentalidad especial para un delantero; es importante que esté mañana en el campo para aportar su liderazgo».

Sobre si había visto los partidos del Real Madrid contra el Manchester City, Kimmich comentó: «No he visto los partidos, pero esto es el Real Madrid, y aquí las cosas a veces son diferentes. Quizá esperábamos que el City dominara, así que fue emocionante ver cómo se clasificaban. El City y el Real Madrid se han enfrentado muchas veces, y el Real Madrid se ha clasificado en varias ocasiones, aunque a veces pensáramos que no era merecido, pero esta vez, contra el City, su clasificación fue merecida».

Sobre el secreto de la victoria ante el Real Madrid, Kimmich destacó: «Si quieres ganar al Real Madrid, tienes que estar en tu mejor momento mental y táctico. Aquí todos estamos emocionados y felices por jugar mañana. Es el máximo nivel de competición, lo que soñamos como jugadores, y esperamos con ganas el partido de mañana».



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