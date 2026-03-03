Karim Adeyemi retrasa la firma de su nuevo contrato con el Borussia Dortmund mientras el objetivo del Manchester United aspira a dar el salto soñado a la Premier League

Mientras la saga del contrato sigue adelante, las actividades fuera del campo de Adeyemi también han llamado la atención de la directiva del Dortmund. Según se informa, su aparición en un videoclip de su esposa, la rapera Loredana, tomó por sorpresa a los directivos del club. Esta falta de comunicación ha provocado irritación interna, sobre todo porque la letra de la canción comparaba el valor de mercado del jugador con el del exjugador del BVB Erling Haaland. Según se informa, el club se pregunta si Adeyemi está totalmente centrado en el campo en un momento en el que su rendimiento ha bajado considerablemente, lo que ha suscitado preocupaciones sobre su consistencia profesional y su posición general en la plantilla.

A pesar de las fricciones, Adeyemi se ha apresurado a desmentir las sugerencias de que su vida personal es la fuerza motriz detrás de un posible traspaso. Al abordar los rumores, declaró: «Lo que se lee en los medios de comunicación no siempre es exacto. Mi concentración está aquí. Nunca he dicho que me sienta incómodo ni nada por el estilo». Además, hizo hincapié en su espíritu competitivo y añadió: «Mi objetivo siempre ha sido competir al más alto nivel. Sin embargo, no voy a hacer declaraciones audaces sobre otros equipos. Nos centramos en nosotros mismos, en hacer lo nuestro. Si al final sale bien, estupendo. Tenemos que ser fieles a nosotros mismos, rendir bien, ganar partidos... y luego ya veremos dónde estamos. Tengo un objetivo claro, y lo anunciaré cada año mientras juegue aquí».