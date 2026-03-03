AFP
Traducido por
Karim Adeyemi retrasa la firma de su nuevo contrato con el Borussia Dortmund mientras el objetivo del Manchester United aspira a dar el salto soñado a la Premier League
Adeyemi aspira a dar el salto a la Premier League
Según se informa, el Borussia Dortmund ha puesto sobre la mesa una extensión de contrato lista para su firma, pero Adeyemi no ha hecho ningún movimiento para firmar el documento. El club está interesado en atarlo con un contrato a largo plazo, pero el jugador parece estar manteniendo abiertas sus opciones para una posible salida en verano. Bild informa de que el exjugador del Red Bull Salzburgo está esperando ofertas de Inglaterra, ya que su ambición profesional sigue siendo ponerse a prueba en la Premier League.
Con el Manchester United entre los clubes que anteriormente se habían interesado por sus servicios, la perspectiva de un fichaje de alto perfil al otro lado del canal parece ser la razón principal del actual estancamiento de las negociaciones.
- Getty Images Sport
La disputa sobre la cláusula de rescisión complica las negociaciones.
A la complejidad de la situación se suma la participación del representante de Adeyemi, el famoso agente Jorge Mendes. Según algunas informaciones, Mendes está presionando para que se incluya una cláusula de rescisión específica en cualquier nuevo acuerdo, lo que permitiría al extremo marcharse por una cantidad predeterminada. Sin embargo, la oferta actual del Dortmund no incluye dicha cláusula, lo que ha provocado un enfrentamiento entre el entorno del jugador y la directiva del BVB.
El propio jugador se ha referido recientemente a la creciente incertidumbre, reconociendo que la situación es incierta. Al respecto, Adeyemi señaló: «En el fútbol, todo puede cambiar muy rápidamente. Todo podría decidirse en uno o dos meses, quizá incluso en las próximas semanas. La decisión no depende solo de mí. Hay muchos factores que entran en juego, incluidas las consideraciones del club». Estos comentarios reflejan el delicado equilibrio que se está produciendo actualmente, ya que, según se informa, las negociaciones del contrato se han estancado, lo que coloca a ambas partes en una posición difícil de cara a la recta final de la temporada.
Actividades fuera del campo que causan fricciones en el BVB
Mientras la saga del contrato sigue adelante, las actividades fuera del campo de Adeyemi también han llamado la atención de la directiva del Dortmund. Según se informa, su aparición en un videoclip de su esposa, la rapera Loredana, tomó por sorpresa a los directivos del club. Esta falta de comunicación ha provocado irritación interna, sobre todo porque la letra de la canción comparaba el valor de mercado del jugador con el del exjugador del BVB Erling Haaland. Según se informa, el club se pregunta si Adeyemi está totalmente centrado en el campo en un momento en el que su rendimiento ha bajado considerablemente, lo que ha suscitado preocupaciones sobre su consistencia profesional y su posición general en la plantilla.
A pesar de las fricciones, Adeyemi se ha apresurado a desmentir las sugerencias de que su vida personal es la fuerza motriz detrás de un posible traspaso. Al abordar los rumores, declaró: «Lo que se lee en los medios de comunicación no siempre es exacto. Mi concentración está aquí. Nunca he dicho que me sienta incómodo ni nada por el estilo». Además, hizo hincapié en su espíritu competitivo y añadió: «Mi objetivo siempre ha sido competir al más alto nivel. Sin embargo, no voy a hacer declaraciones audaces sobre otros equipos. Nos centramos en nosotros mismos, en hacer lo nuestro. Si al final sale bien, estupendo. Tenemos que ser fieles a nosotros mismos, rendir bien, ganar partidos... y luego ya veremos dónde estamos. Tengo un objetivo claro, y lo anunciaré cada año mientras juegue aquí».
- getty
Una encrucijada en el mercado de fichajes de verano
A medida que la temporada se acerca a su fin, la directiva del Signal Iduna Park debe decidir si continuar con la renovación o sacar provecho de Adeyemi, que sigue siendo uno de los jugadores más valiosos de la Bundesliga. Sin embargo, el Dortmund no esperará indefinidamente y, según se informa, la paciencia de los directivos del club se está agotando. Si no se logra ningún avance antes del verano, el club podría verse obligado a aceptar ofertas para evitar que su valor comience a depreciarse al entrar en los últimos años de su contrato actual.
Anuncios